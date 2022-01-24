На Сенатской площади закончили реставрацию Медного всадника

В Петербурге завершили реставрировать Медный всадник — памятник Петру Великому. Об этом 24 января «Фонтанке» сообщили в Государственном музее городской скульптуры.



Работы по реставрации завершили в срок. Леса начнут разбирать в конце января. Памятник освободят от них к середине февраля. В пресс-службе музея отметили, что внутри лесов поддерживается плюсовая температура, поэтому пока открывать монумент не спешат.



«Леса будут снимать примерно с конца января по середину февраля, потому что там стоит учитывать много факторов», — сказала начальник отдела по связям с общественностью музея Ольга Дмитриева.

