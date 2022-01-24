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На Сенатской площади закончили реставрацию Медного всадника

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В Петербурге завершили реставрировать Медный всадник — памятник Петру Великому. Об этом 24 января «Фонтанке» сообщили в Государственном музее городской скульптуры.

Работы по реставрации завершили в срок. Леса начнут разбирать в конце января. Памятник освободят от них к середине февраля. В пресс-службе музея отметили, что внутри лесов поддерживается плюсовая температура, поэтому пока открывать монумент не спешат.

«Леса будут снимать примерно с конца января по середину февраля, потому что там стоит учитывать много факторов», — сказала начальник отдела по связям с общественностью музея Ольга Дмитриева.

Весной территорию возле памятника собираются облагородить. В надлежащий вид приведут цветник.

Медный всадник начали реставрировать в октябре прошлого года в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Стоимость работ составила 40 млн рублей. Изначально считалось, что серьезных дефектов у памятника нет, но позже специалисты выяснили, что монумент начал «расползаться».

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Комментарии (4)

Riptide
Монумент начал «расползаться»? Это от того, что попираемая конем Петра I змея, олицетворяющая Швецию заползла слишком далеко?
Аж над Мегами гордо реют Шведские флаги!
Дыня_из_багажника
Хоть что то хорошее за день.
SU LUX INN
в то время, как в Цивилизованных странах памятники Эксплуататорам сносят!
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