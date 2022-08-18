МИД РФ: Россия не оставит без ответа решение Финляндии по визам

«Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — пообещал на брифинге Нечаев. Также он анонсировал скорый ответ на решение некоторых стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.

По мнению ведомства, подобные действия являются свидетельством «политически мотивированной дискриминации россиян» и подтверждением «пренебрежительного отношения» Финляндии и всего Евросоюза к международным обязательствам.

Москва не оставит без ответа решение Финляндии сократить выдачу туристических виз россиянам. Об этом 18 августа заявил замдиректора ДИП МИД РФ Иван Нечаев.

Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. Ранее глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки.



А с сентября Финляндия сократит количество ежедневных заявок на визы вдвое — до 500, а также будут изменены пропорции квот. Действующие визы аннулировать не будут.

При этом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что страны Евросоюза не станут полностью прекращать выдачу виз россиянам. Также она подтвердила сообщения, что на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа рассмотрят визовые ограничения против россиян. По ее словам, Еврокомиссия хочет согласовывать действия стран ЕС в сфере визовых ограничений.