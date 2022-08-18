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    МИД РФ: Россия не оставит без ответа решение Финляндии по визам

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    13 комментариев

    Москва не оставит без ответа решение Финляндии сократить выдачу туристических виз россиянам. Об этом 18 августа заявил замдиректора ДИП МИД РФ Иван Нечаев.

    По мнению ведомства, подобные действия являются свидетельством «политически мотивированной дискриминации россиян» и подтверждением «пренебрежительного отношения» Финляндии и всего Евросоюза к международным обязательствам.

    «Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — пообещал на брифинге Нечаев. Также он анонсировал скорый ответ на решение некоторых стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.

    Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. Ранее глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки.

    А с сентября Финляндия сократит количество ежедневных заявок на визы вдвое — до 500, а также будут изменены пропорции квот. Действующие визы аннулировать не будут.

    При этом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что страны Евросоюза не станут полностью прекращать выдачу виз россиянам. Также она подтвердила сообщения, что на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа рассмотрят визовые ограничения против россиян. По ее словам, Еврокомиссия хочет согласовывать действия стран ЕС в сфере визовых ограничений.

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    Комментарии 13

    Игoрь18 Авг 2022 в 16:17
    Канал отобрали взад или всё медлят?
    +0−2
    SERGEY11118 Авг 2022 в 16:17
    Единственное действенное средство против Финляндии и финнов - это запустить стаю бычков-ротанов на Сайменском канале чуть выше шлюза Пялли , все остальные потуги России будут пуком в небо .
    +0−2
    ProstoZloy18 Авг 2022 в 16:13
    -Внимание, внимание! Говорит МИД РФ!... Уф, всё - не оставили без внимания.
    +2−0
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