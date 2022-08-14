Бистро Сrevette

Солнце, воздух и вода множат силы для труда. Руководствуясь старым советским слоганом ресторанный критик Дмитрий Грозный отправился на поиски заведения, удовлетворяющего этим трем условиям. И нашел на берегу залива бистро Crevette.

Если начать вводить в поисковой строке «Яндекса» словосочетание «Морская столица России», то уже где-то на середине появляется стрелочка, указывающая на Санкт-Петербург. Именно вода — главный и совершенно бесплатный материальный актив города. Чтобы в этом убедиться, достаточно заехать будним днем, к примеру, в «Севкабель Порт». Парковку — не найти, вокруг — старые фабричные цеха, но народу тьма, потому что с берега глазу открываются краны, мосты и необозримая синь. Ровно на этот же sea-эффект рассчитывает и его новый сосед — культурный квартал «Брусницын». Идти от одного городского пространства до другого по улочке, состоящей из ободранных заводских корпусов, не больше 5 минут.

Но если атмосферу в «Севкабеле» можно сравнить с дискотекой, то «Брусницын» — это йога, релакс и медитация (если, конечно, на крыше в Roof Place в этот момент нет концерта). Шезлонгов у воды хватает на всех, можно фотографироваться с металлическим слоном, а среди кирпичных руин бесплатно играть в бадминтон. Тут есть даже площадка для петанка, правда непонятно, где брать металлические шары. Среди ресторанов самую выигрышную локацию у воды занимает только что открывшееся бистро Crevette.

Фото: Дмитрий Грозный Фото: Дмитрий Грозный Фото: Дмитрий Грозный Поделиться Поделиться





Социальные сети заведения прямо так безапелляционно заявляют «лучший вид на залив». Этот слоган придумал, конечно, опытный рекламист. С одной стороны, все правда, потому что у других местных заведений, кажется, и вовсе никакого вида нет, а с другой — явный перебор. Все-таки, сидя за многими столиками, ты будешь любоваться кирпичной стеной напротив, залив же лучше всего рассматривать, сидя за столиками на веранде. Веранда маленькая, да и бистро небольшое, и если вы собираетесь вечером, то совершенно точно лучше бронировать.

Фото: Дмитрий Грозный Фото: Дмитрий Грозный Фото: Дмитрий Грозный Поделиться Поделиться





«У вас будет полтора часа», — сообщает официантка на входе. Если поначалу можно решить, что это понты, потому что свободных мест сколько угодно, но те самые полтора часа спустя как по команде начинают прибывать парочки и целые компании. И через 15 минут найти столик будет большой удачей.

Интерьер Crevette решает главную задачу — не отвлекать от вида за стеклянной стеной (в летнем варианте — широко распахнутыми дверьми). Все предельно нейтрально: белые стены, простая мебель, маленькие столики вдоль стен, поставленные близко-близко. И ты можешь в полной мере насладиться (или, наоборот, если не повезет) парфюмом своих соседей.



Заведение открыли Алена Мельникова, которая сделала огромное количество проектов со всем известной Ginza Project, и Олег Перфилов, руководивший кухней ресторана Repa. Название бистро не обманывает: кухня (она здесь, кстати, полностью открытая) действительно готовит креветки, креветки и еще раз креветки. В маленьком меню перечислены блюда с креветками Ботан, тигровыми креветками, королевскими креветками, а еще с лангустинами, которые, по сути, тоже являются большими креветками. Я встречал немало людей, которые по разным причинам не едят морепродуктов: для них здесь предусмотрено блюдо из рыбы (форель с жареными кабачками, 790 рублей), из птицы (Кордон блю из курицы, 690) и несколько закусок и салатов. В карте напитков нет вообще ничего крепкого: только пиво (350–450), коктейли (590) и вина, причем исключительно по бокалам (450–650).



Официантка заливается соловьем, после ее рассказов хочется заказывать просто все подряд. Шеф — сторонник «раздельного питания», многие блюда тут рекомендуют не смешивать, а пробовать, потихоньку переходя от одного ингредиента к другому. Так с лангустинами (690): сначала капельку томатного пюре, потом баклажаны, за ними — чуть-чуть грейпфрута, а затем уже переходить собственно к лангустинам с заправкой манго-чили. Слово чили не должно смущать, острого нет вовсе: ты мигрируешь от одного тонкого вкуса к другому.

Фото: Дмитрий Грозный Фото: Дмитрий Грозный Фото: Дмитрий Грозный Фото: Дмитрий Грозный Поделиться Поделиться





Хумус с жареными креветками с соусом карри-йогурт (570) — мой фаворит, совершенно неожиданное и оттого еще более прекрасное сочетание. Для риета (590) жареные креветки рубятся, а потом заливаются сверху шапкой сырного мусса. Есть закуску и вовсе удобнее ложкой. А еще лучше намазывать на куски багета (50). Сырный мусс на самом деле, скорее, мешал.



К биску из лангустинов и креветок (550) отдельно подают плошку с рубленными креветками и маринованной кукурузой. Если обычно этот суп, сваренный из панцирей (и не только) ракообразных имеет бархатно-сливочный вкус, то здесь он томатно-бархатный.



Если открыть сайт заведения, то в самой верхней строчке написано, что шеф закончил Le Cordon Bleu. Это такая знаменитая кулинарная школа в Париже. После этого трудно не заказать местный Кордон блю (690). Это блюдо — родственник котлеты-по-киевски. Только у нас внутри масло, а у них — сыр и ветчина (в данном случае окорок). Crevette сделал родство еще более близким, так как по-классике блюдо готовят из телятины, а здесь — из курицы. Собственно, у меня одна претензия к шефу. Все мы знаем, что самый волшебный момент наступает, когда ты взрезаешь ножом «брюхо» котлеты и оттуда вытекает раскаленное масло. Здесь ты этого лишен: шницель заранее порезан, и тебе остается просто уплетать его с салатным миксом и соусом тартар.

Жареные тигровые креветки (890), скорее всего, можно назвать главным местным блюдом. Или даже гимном креветке. Которая находится здесь между двух огней. С одной стороны, картофельное пюре нежнее-нежного (его здесь называют муслином), с другой — соус с острым характером.



Тар Татен (450) выглядел далеко не столь гламурно как на фото в социальных сетях, но яблочно-карамельный перевернутый пирог — вещь совершенно точно стоящая.

С прибытием все новых гостей, атмосфера становится еще более ненапряжной, громкость динамиков растет: Тину Тернер сменяет кавер «Миллион алых роз». Так ведь и до танцев недалеко!

Дмитрий Грозный специально для «Фонтанки.ру»