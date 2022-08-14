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    Мастер по маникюру заявила об изнасиловании в колпинской квартире

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    Подозреваемого в изнасиловании 45-летней петербурженки задержали в квартире, где всё и произошло, а потом отпустили, поверив на слово, что он явится по первому требованию.

    В полицию Колпинского района поступило сообщение из травмпункта, куда мастер по маникюру пришла накануне около шести утра, стало известно «Фонтанке» 14 августа. Она, по предварительной информации, рассказала, что её 48-летний знакомый пригласил в гости в квартиру на улице Братьев Радченко вечером в пятницу. Там они выпили, после чего мужчина стал агрессивно её домогаться, а получив отказ, избил и изнасиловал.

    Сотрудники полиции задержали в 9 утра в указанной квартире подозреваемого — неработающего и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за нанесение побоев мужчину. Он был нетрезв.

    После опроса в следственном комитете, его отпустили домой под обязательство о явке.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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