Мастер по маникюру заявила об изнасиловании в колпинской квартире

Подозреваемого в изнасиловании 45-летней петербурженки задержали в квартире, где всё и произошло, а потом отпустили, поверив на слово, что он явится по первому требованию.

В полицию Колпинского района поступило сообщение из травмпункта, куда мастер по маникюру пришла накануне около шести утра, стало известно «Фонтанке» 14 августа. Она, по предварительной информации, рассказала, что её 48-летний знакомый пригласил в гости в квартиру на улице Братьев Радченко вечером в пятницу. Там они выпили, после чего мужчина стал агрессивно её домогаться, а получив отказ, избил и изнасиловал.