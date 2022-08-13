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    Обвиняемого в госизмене экс-президента Украины Порошенко засняли в Польше с бутылкой шампанского

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    Экс-президент Украины Петр Порошенко путешествует по Европе с супругой и тремя охранниками. Обвиняемого в госизмене политика заметили в польском аэропорту.

    Видео опубликовало украинское издание «Вести», пишет ТАСС со ссылкой на этот заблокированный в России сайт 13 августа. Политика заметили в аэропорту Варшавы, он шел по терминалу с бутылкой шампанского. Отмечается, что путешествует бывший президент с супругой, их сопровождают минимум три охранника.

    Порошенко украинское следствие обвиняет в госизмене, суть дела связана с поставками угля с территории Донбасса. В январе его пытались арестовать, но суд ограничил политика мерой пресечения в виде личного обязательства, он должен был сдать заграничный паспорт. Политическое убежище ему предлагал Владимир Путин.

    По одному делу с Порошенко проходят бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин и бизнесмен Виктор Медведчук. Последний считается другом Путина. Он находился под домашним арестом, но с началом боевых действий скрылся. Позже Медведчука нашли и арестовали. Зеленский предлагал обменять его на украинских военнопленных.

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