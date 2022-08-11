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    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

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    «Мы против дискриминации, но…» В ООН оценили визовые ограничения Эстонии против россиян

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    4 комментария

    ООН выступает против дискриминации, однако страны имеют право на собственную визовую политику. Об этом 11 августа заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

    Так он прокомментировал заявление МИД Эстонии о том, что через неделю страна закроет въезд для россиян с визами, выданными республикой. Таким образом Таллин хочет помешать россиянам продолжать обычную жизнь, путешествуя по Европе.

    «У стран есть право проводить собственную визовую политику», — сказал Дюжаррик, добавив, что ООН «выступает против дискриминации» (цитата по ТАСС).

    Подробнее о том, как будут работать эстонские ограничения, читайте здесь.

    Ранее в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц скептически оценил вариант, при котором Евросоюз может полностью прекратить выдачу виз российским гражданам. Введение санкций против всех граждан РФ он считает неоправданным.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что власти Евросоюза должны прекратить выдавать туристические визы для россиян. Посещение Европы, по её словам, является «привилегией, а не правом».

    До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин высказала аналогичную точку зрения. По мнению политика, необходимо ограничить туризм из России. Она считает неправильным, что граждане РФ «могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» на фоне спецоперации на Украине.

    При этом в Еврокомиссии заявляли, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям.

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    Комментарии 4

    СлаваРоссии11 Авг 2022 в 21:06
    Дюжжариек ещё не знает высказываний победившего на Украине клоуна: «они не нацисты. они такие … как они есть!»
    +0−0
    Evil_Dogooder11 Авг 2022 в 21:00
    Жил бы он чуток пораньше, он бы небось и про режим апартеида подобрал бы несколько положительных слов. Мол, несколько не комильфо, но если им так удобнее, то почему бы нет, людям в ЮАР видее, как им жить.
    +2−0
    VKuser948867411 Авг 2022 в 20:59
    За счет чего живет Эстония, чтобы так борзеть? у них же ни туристов особо нет, ни с/х ни машиностроения. Ни мощных банков, как в Швейцарии.... Ну янтарь с моря - может быть
    +1−0
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