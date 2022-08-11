«Мы против дискриминации, но…» В ООН оценили визовые ограничения Эстонии против россиян

ООН выступает против дискриминации, однако страны имеют право на собственную визовую политику. Об этом 11 августа заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Так он прокомментировал заявление МИД Эстонии о том, что через неделю страна закроет въезд для россиян с визами, выданными республикой. Таким образом Таллин хочет помешать россиянам продолжать обычную жизнь, путешествуя по Европе.
«У стран есть право проводить собственную визовую политику», — сказал Дюжаррик, добавив, что ООН «выступает против дискриминации» (цитата по ТАСС).
Подробнее о том, как будут работать эстонские ограничения, читайте здесь.
Ранее в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц скептически оценил вариант, при котором Евросоюз может полностью прекратить выдачу виз российским гражданам. Введение санкций против всех граждан РФ он считает неоправданным.