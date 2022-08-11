Эстония объяснила, почему закрывает въезд для россиян

Правительство Эстонии ограничит для граждан России как выдачу виз, так и въезд в страну, потому что у них не должно быть возможности продолжать обычную жизнь, считает министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.



Как говорится в опубликованном 11 августа сообщении коммуникационного бюро правительства Эстонии, в стране наблюдается массовый наплыв россиян, которые хотят посетить республику или отправиться через неё дальше в Европу. А это, по словам Рейнсалу, «не соответствует сути установленных нами санкций», вводя которые Эстония хотела, чтобы у России даже «на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне».