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    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

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    Эстония объяснила, почему закрывает въезд для россиян

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    72 комментария

    Правительство Эстонии ограничит для граждан России как выдачу виз, так и въезд в страну, потому что у них не должно быть возможности продолжать обычную жизнь, считает министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

    Как говорится в опубликованном 11 августа сообщении коммуникационного бюро правительства Эстонии, в стране наблюдается массовый наплыв россиян, которые хотят посетить республику или отправиться через неё дальше в Европу. А это, по словам Рейнсалу, «не соответствует сути установленных нами санкций», вводя которые Эстония хотела, чтобы у России даже «на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне».

    По словам министра, кроме отказа от выдачи туристических виз россиянам, также будут отменены исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством. Их тоже не будут выдавать. В виде исключения на год продлят вид на жительство студентам эстонских вузов.

    При этом в Эстонию по-прежнему могут въезжать граждане РФ с долгосрочным видом на жительство, работающие в Эстонии дипломаты и члены их семей, работники, связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, и люди, «имеющие право на передвижение в соответствии с правом Европейского союза». Кроме того, пускать будут по гуманитарным причинам и тех, у кого в республике есть близкие родственники,

    Санкции вступят в силу через неделю, 18 августа.

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    Комментарии 72

    фру11 Авг 2022 в 18:46
    Мир сошёл с ума. Жалкие, недолговечные, хрупкие людишки).
    +0−0
    HunterClub11 Авг 2022 в 18:39
    На Эстонии проверяют реакцию россиян и Евросоюза. Через месяц вся Европа введёт запрет. Не удивлюсь, что это инициатива изнутри нашего великого и ужасного. Занавес его мечта
    +1−0
    Игoрь11 Авг 2022 в 18:18
    31 год думали - рекорд даже для эстонцев.
    +3−2
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