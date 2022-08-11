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    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

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    Эстония запретила россиянам въезд в страну по своему шенгену: новости вокруг спецоперации за 11 августа

    Что произошло за последние сутки

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    4 комментария
    Въехать в Эстонию с российским паспортом можно, но нужна шенгенская виза, полученная в другой стране
    Въехать в Эстонию с российским паспортом можно, но нужна шенгенская виза, полученная в другой странеФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 августа.

    Россиянам запретят въезд в Эстонию с шенгеном

    Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщает эстонское министерство иностранных дел. Запрет вступит в силу 18 августа. В сообщении МИД перечислены исключения для этого запрета.

    Власти Эстонии также хотят запретить въезд для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.

    Латвия признала Россию страной спонсором терроризма

    Сейм Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В том же заявлении латвийский парламент призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

    Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что жителям Латвии, получившим российское гражданство, впредь не будут выдаваться виды на жительство. После получения российского паспорта они должны будут покинуть Латвию.

    В МИД РФ назвали заявления «открытым проявлением шовинизма».

    OTP Bank предупредил о возможном уходе из России

    Венгерский OTP Bank, представленный в России своей «дочкой», ОТП Банком, предупредил о возможном уходе из страны. ОТП Банк входит в топ-50 банков России.

    — Менеджмент OTP руководствуется принципом «непрерывности деятельности», однако в России менеджмент рассматривает все возможные варианты, которые существенно не снизят акционерную стоимость [актива] и могут иметь положительные эффекты для акционеров, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», — говорится в отчете финансового учреждения за первое полугодие.

    Медведев съездил в ЛНР

    Медведев сообщил, что посетил ЛНР и встретился с главами республик Донбасса.

    — В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным, — написал он в своем telegram-канале. — По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.

    Въехать в Эстонию с российским паспортом можно, но нужна шенгенская виза, полученная в другой стране
    Въехать в Эстонию с российским паспортом можно, но нужна шенгенская виза, полученная в другой странеФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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    Комментарии 4

    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 22:32
    Невозможно одновременно не уважать суверенитет и границы других государств и, в то же время, радоваться жизни в цивилизованной Европе и Америке.... Ну не хотят порядочные люди соседства с гопниками.....
    +0−1
    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 22:22
    Пора бы уже определиться - либо с Европой и остальным цивилизованным миром, либо в гетто с безумным собирателем земель....
    +0−1
    миру-мир!11 Авг 2022 в 21:59
    добрая новость ибо хватит.
    +1−2
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