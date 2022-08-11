Эстония запретила россиянам въезд в страну по своему шенгену: новости вокруг спецоперации за 11 августа

Въехать в Эстонию с российским паспортом можно, но нужна шенгенская виза, полученная в другой стране Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





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Россиянам запретят въезд в Эстонию с шенгеном



Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщает эстонское министерство иностранных дел. Запрет вступит в силу 18 августа. В сообщении МИД перечислены исключения для этого запрета.

Власти Эстонии также хотят запретить въезд для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.

Латвия признала Россию страной — спонсором терроризма Сейм Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В том же заявлении латвийский парламент призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что жителям Латвии, получившим российское гражданство, впредь не будут выдаваться виды на жительство. После получения российского паспорта они должны будут покинуть Латвию.

В МИД РФ назвали заявления «открытым проявлением шовинизма».

OTP Bank предупредил о возможном уходе из России Венгерский OTP Bank, представленный в России своей «дочкой», ОТП Банком, предупредил о возможном уходе из страны. ОТП Банк входит в топ-50 банков России.

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