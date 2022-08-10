Шалость удалась. В Волгограде ученица подожгла бумажку, а затем и школу

В школе № 92 в Волгограде произошел пожар из-за 11-летней девочки. Из-за ее «шалости» загорелось одно из школьных помещений. Об этом 10 августа сообщило региональное МВД.

После ликвидации огня в школу приехали полицейские, которые нашли виновных в пожаре. Оказалось, что 11-летняя девочка вместе с подружкой гуляла на территории школы, затем подожгла бумагу и засунула ее под дверь школьного помещения. Начался пожар.

«Ради интереса. Зажигалкой [подожгла]. <…> Я ее [бумажку] потушила, положила под дверь. Думала, что она потушилась, что все будет хорошо», — рассказала девочка сотрудникам полиции.

