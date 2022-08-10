Платят вдвое больше. На стройку в Мариуполь нанимают вахтовиков из Петербурга

Строительные фирмы массово набирают в Петербурге на сайтах по поиску рабочей силы вахтовиков для работы в Мариуполе. Айтишники или финансисты там не в чести. Восстанавливать разрушенный город зовут каменщиков, отделочников, электромонтажников. Аргумент железный — деньги.



Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» отыскала как минимум шесть компаний, которые в эти дни ищут в Петербурге сотрудников для работы в Мариуполе. Смольный взял разрушенный город под свою опеку, и теперь кто-то должен выполнять обещания губернатора. Никаких громких названий и известных имен мы не нашли.



Каким образом ведется финансирование таких проектов и как подрядчики и субподрядчики получают заказы на них — не афишируется. Однако как только дело переходит от стадии дележа денег к процедурам копания траншей, укладки плитки, монтажа водопровода и т. п. , вся секретность заканчивается: приходится выбираться из виртуального закулисья и обращаться напрямую к народу, называя вещи и названия подрядчиков своими именами.

Зарплату рекрутеры предлагают достойную. К примеру, отделочнику и каменщику обещают выдавать на руки от 110 тысяч рублей ежемесячно, меньше только повару строительной бригады — 90 тысяч. Это вдвое выше, чем рабочий класс может ожидать от работодателя в Петербурге.



По данным электронной службы занятости населения, тому же отделочнику здесь обещают 50–60 тысяч рублей. Лишь с переработками эта сумма может увеличиться на 20 тысяч. Примерно такая же картина в Петербурге с зарплатой поваров — от 50 тысяч рублей. Но это, на минуточку, объявление ресторана авторской кухни, и специалист к тому же должен быть универсалом. Кашевару средней руки придется довольствоваться зарплатой от 40 тысяч.

Тем более эти зарплаты выше, чем предлагается местным специалистам в Мариуполе. Так, по данным статистического портала BDEX , 1 августа средняя зарплата в строительной отрасли была 38 910 рублей . Такие данные портал берет из открытых источников. Если им верить, то местный инженер в Мариуполе может рассчитывать на 68 тысяч, прораб — на 51 тысячу. Средний доход крановщика — 37 тысяч рублей, маляра — 31 500, а разнорабочего — чуть больше 27 тысяч.



Кто все эти люди? Компания ООО «Р-Строй» создана в мае этого года и зарегистрирована в Москве. В равных долях ей владеют Константин Нуриев и Николай Милькис. Последний — экс-глава департамента экономического развития ХМАО, а до того он успел поработать в связанных с ВЭБ.РФ и столичными властями корпорациях развития Калужской и Московской области.

Похоже, ООО «Р-Строй» оторвало жирный кусок пирога, поскольку набирает на работу в Мариуполе целиком строительные бригады под ключ. В общей сложности у компании опубликовано несколько десятков вакансий. И если размах работ в них едва угадывается, то в объявлении о найме руководителя СМУ черным по белому указано, что занят он будет на жилищном строительстве.



Отделочник

Если есть опыт хотя бы три года в окраске, шлифовании и грунтовании различных поверхностей, то он соответствует ожиданиям компании ООО «Р-Строй». Соискателю за плату от 110 тысяч рублей на руки предстоит грунтовать и красить, разделывать поверхности под рисунок различных пород дерева и камня, отделывать их набрызгиванием и обрабатывать замедлителем коррозии. — Вахта два месяца на один выходной, первый выезд 15 августа, далее вахты будут регулярными. Пока что берем только мужчин, дальше, если построим общежитие, будем брать и женщин. Проезд, проживание и питание за наш счет, — рассказали «Фонтанке» наниматели.



Каменщик

Все то же ООО «Р-Строй» на зарплату от 110 тысяч рублей на руки готово принять на работу каменщиков. С соискателя требуется хотя бы трехлетний опыт аналогичных работ и квалификационные документы. В течение двух месяцев вахты нужно будет работать с камнем «при кладке конструкций», монтировать, собирать и разбирать что скажут, месить растворы для кладки, очищать кирпичи от остатков раствора.

Проживание, питание и проезд компания обещает взять на себя. После ударного двухмесячного труда домой отпустят на 1 месяц.



Электромонтажник

Платить обещают от 115 тысяч рублей на руки. В течение двух вахтенных месяцев электромонтажник будет собирать линии электроснабжения, монтировать распределительные щиты и вводно-распределительные устройства. От соискателя ждут, что он уже успел наработать трехлетний опыт и имеет удостоверение электромонтажника. В качестве «ключевых навыков» приветствуется уметь работать на высоте и вкалывать в условиях многозадачности.

Оплату проезда, питания и проживания ООО «Р-Строй» обещает взять на себя.

Подсобный рабочий

Работягу — мастера на все руки готово увезти пахать в Мариуполь всё то же ООО «Р-Строй». Ему доверят делать, что скажут: грузить, подметать и расчищать, благоустраивать территорию и, если потребуется, подсобить всем остальным рабочим, занятым в более высококвалифицированном труде. За такую работу обещают платить 75 тысяч рублей на руки ежемесячно, после 2-х месяцев вахты отправят отдыхать домой.

— Зарплата белая, трудоустройство официальное, согласно ТК РФ, — почему-то именно в вакансии разнорабочего решил подчеркнуть наниматель.



Проезд, проживание, питание, как и прежде, за счет ООО «Р-Строй».

Сварщик ручной сварки

130 тысяч ООО «Р-Строй» готово платить сварщику. У соискателя приветствуется опыт от 3 до 6 лет и умение читать чертежи. На протяжении двух вахтенных месяцев сварщик будет варить трубопроводы отопления, водоснабжения и сантехнические трубы, а после его на месяц отправят домой в отпуск.

Руководитель СМУ

До 300 тысяч рублей обещают платить начальнику строительно-монтажного управления в Мариуполе. Кого попало на должность не возьмут — здесь требуется опыт в должности от 10 лет и высшее образование.

Водитель самосвала Shacman x3000 8*4

Вакансию разместило петербургское ООО «ГК Апрель», заявка была опубликована 8 августа. Фирма зарегистрирована в феврале 2019 года в Петербурге и специализируется на строительных и проектных работах. Компания принадлежит Павлу Ростову, он генеральный директор. Коллектив небольшой — по данным СПАРК, всего 4 человека. Выручка от продаж за прошлый год составила 78 миллионов, чистая прибыль — 816 тысяч. Тот самый самосвал Shacman, на котором придется работать водителю, компания взяла в лизинг еще в 2021 году. Всего в компании числится два таких и один экскаватор.



Водителю самосвала сулят на руки от 160 до 200 тысяч рублей. И с опытом работы тут посерьезнее — крутить баранку на Shacman x3000 8*4 требуются водители с 6-летней практикой.

Работать предстоит по 11 часов подряд, но со сменщиком. Причем сразу в Донецкую область ехать не придется, сначала нужно будет за пару недель раскидаться с песком в Сестрорецке, а уже потом двигать на юга на долгосрочный контракт.

В объявлении о найме особо оговаривается трехразовое питание и оплата 2 раза в месяц.

Повар

Вакансию разместило петербургское ООО «Северная Пальмира», которое кормит завтраками и обедами школьников Петербурга и Ленобласти. Городские СМИ упорно видели в компании связь с крупным петербургским предпринимателем, меценатом и патриотом, однако доказать ее не удалось.

Компания работает с апреля 2019 года, в ней числится 283 человека. С декабря 2020 года по документам ею владеет Дмитрий Александрович Левин, он же ею руководит в должности генерального директора. Выручка от продаж в прошлом году составила 417 миллионов рублей, чистая прибыль — 12 миллионов.



Кухонного сотрудника ищут на вахту, которая может продлиться от 1 месяца до 5. За зарплату от 50 до 90 тысяч рублей кормить придется рабочих — три раза в день выдавать на-гора по 200 порций. Жить кашевару предлагают в бытовке строительного городка. Не санаторий, но теплый туалет и душ будут. Требования к соискателю не особо взыскательные: опыт работы от 1 года и наличие паспорта. Далее — дело техники: шпарить по цикличному меню, где расписано всё до граммовки, и содержать в чистоте рабочее место.

Оплату проезда обещают компенсировать.

Для работы в Мариуполе ООО «Северная Пальмира» ищет в столовую и заведующего производством. Наравне с поваром ему придется еще и организовывать весь процесс, от готовки до кормежки. Зарплата у заведующего повыше — от 70 до 100 тысяч рублей.

Руководитель проекта по восстановлению социальной структуры

Командовать восстановлением школ, детских садов и прочих видов социальной инфраструктуры в Мариуполе ждут специалиста с высшим образованием и опытом работы от 6 лет. На этой должности придется работать с госконтрактами, проходить всевозможные экспертизы, участвовать в тендерах, подбирать архитекторов, проектировщиков, изыскателей и всецело держать руку на пульсе и переехать на стройку на ПМЖ. Размер зарплаты петербургских специалистов работодатель, московская компания ООО «СпецСнабТранс», не указывает, но обещает фиксированный оклад и премии.



Из особых условий найма оговаривается оперативность и стрессоустойчивость.

ООО «СпецСнабТранс» много работало на объектах благоустройства Москвы. В числе заказчиков — столичный метрополитен, департаменты капремонта и ЖКХ. Есть у фирмы и опыт работ по капитальному ремонту многоэтажек. В Мариуполе такой опыт, конечно, пригодится.

Водитель автобетоносмесителя

Возить бетон на строительство мостов в Мариуполе с графиком месяц через месяц возьмут специалиста с опытом от 1 до 3 лет. С него — опыт работы на миксере, подтвержденный трудовой книжкой, с компании ООО «ЕвроТрансСтрой», выставившей вакансию, — 130 тысяч рублей заработной платы.

Наниматель обещает, что зарплату будет платить дважды в месяц без задержек, кормить трижды в день и выдавать спецодежду.

ООО «ЕвроТрансСтрой» (выручка — 9 млрд рублей) родом из Москвы, однако имеет в Петербурге «дочку» ООО «Норд поинт», зарегистрированную на Коломяжском, 27. Именно такой адрес указан в объявлении о найме на работу водителей. ЕТС активно участвует в дорожных проектах по всей стране, имеет подразделение в Крыму. Однако в последние годы больше всего занята на объектах вокруг Петербурга по заказу Северо-Западного Упрдора: эксплуатирует дороги в Ленобласти, строит путепроводы на «Сортавале», «Коле» и «Скандинавии» (на дороге к Брусничному). Основной владелец компании — москвич Сергей Ракчеев.



Монтажник трубопроводов

Компания ООО «Ленмонтаж» займется в Мариуполе восстановлением трубопроводов — отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, будет монтировать котельные и сантехнику. В общей сложности компания опубликовала 19 вакансий. Соответственно, и на работу возьмет тех, кто имеет опыт в этом деле.

В частности, монтажнику трубопроводов в котельных обещают платить от 100 до 150 тысяч на руки. Работать придется много: при 6-дневной рабочей неделе на вахте придется пробыть 60 дней, домой на побывку отпустят всего на 14.

Платить обещают без заминок. Проживание, доставка на объект, питание, спецодежда — за счет компании.



ООО «Ленмонтаж» зарегистрировано во Всеволожске 30 лет назад. На троих компанией владеют Андрей и Дмитрий Голубовы и Павел Золотухин. Бразды правления в свои руки взял Андрей на правах генерального директора. В компании, по данным СПАРК на конец 2021 года, работали 812 человек, выручка составила 7 млрд рублей, чистая прибыль — 122 миллиона. У компании опыт работы на объектах «Росатома», Минстроя и Управления делами президента.

