В метро уже не заразишься. Почему в Петербурге закрывается туберкулезный диспансер

Закрытие тубдиспансера Фрунзенского района и его присоединение к диспансеру Московского района узаконено постановлением правительства Петербурга. Как и зачем это будет происходить, «Фонтанке» рассказал главный фтизиатр комитета по здравоохранению и главный врач Городского тубдиспансера Александр Пантелеев.

Как рассказывала «Фонтанка», решение о том, что здание на Боровой, 1 (Центральный район), будет передано в управление Санкт-Петербургской епархии, было принято еще год назад, но ни город, ни епархия не торопились. После публикации постановления городского правительства очередное известие об предстоящем закрытии снова испугало сотрудников тубдиспансера №17, задавшихся вопросами: где они будут работать и кто будет лечить их пациентов.



«Создается объединенный диспансер Московского и Фрунзенского районов — с Боровой весь персонал в полном составе переводится на Звездную, в здание Городского противотуберкулезного диспансера, который выполняет параллельно и функции районного (для жителей Московского района). Медицинские работники переводятся в объединенное медучреждение в полном составе и будут обслуживать по-прежнему Фрунзенский район по установленным Минздравом нормам — на 10 тысяч взрослого и детского населения 0,6 должности врача-фтизиатра, а с ними — медсестры и санитары», — рассказал «Фонтанке» Александр Пантелеев.



Фтизиатрическая служба давно уже не нуждается в масштабных площадях, занимаемых в советское и постперестроечное время. В Петербурге постепенно уменьшается число пациентов, нуждающихся в ее помощи. На 1 января 2022 года в городе лечились всего 1 521 человек с активными случаями туберкулеза. После того, как человек вылечился от туберкулеза, он в течение трех лет состоит на учете — приходит к фтизиатру выполнить контрольное обследование. Кроме состоящих на диспансерном учете и активно болеющих есть еще так называемых контактные — те, кто теоретически мог бы заразиться от заболевшего при близком общении. За ними тоже устанавливается наблюдение. Все три категории составляют чуть более 7 тысяч на весь Петербург. То есть в сравнении с 1990-ми, нагрузка на службу уменьшилась в разы.



«За последние 15–20 лет все-таки многое изменилось — нет массовой безработицы, голодающих, нет тех стрессов, что были в постперестроечный период (тогда случился массовый всплеск заболеваемости). Стала другой медицина — сейчас у нас есть возможность современными препаратами вылечить пациента раз и навсегда, а раньше он часто превращался в хронического больного, — объясняет главный фтизиатр. — Сейчас социально адаптированному человеку и заразиться-то негде — в его окружении нет распространителей инфекции. В метро люди не заражаются. В основном болеет дезадаптированное население — наркоманы, алкоголики, много пациентов с ВИЧ. И кстати, опасения, что пандемия [коронавируса] станет причиной роста заболеваемости туберкулезом, не подтвердились. Темпы снижения остались такими же, как и до ее начала: на 1 января 2020 года лечение требовалось 1 881 человеку с активным туберкулезом, в мире признанным социальной болезнью».

