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    Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского: новости вокруг военной операции за 6 августа

    Что произошло за последние сутки

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    Эрдоган и Путин договорились по ряду экономических вопросов
    Эрдоган и Путин договорились по ряду экономических вопросовФото: Kremlin.ru
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 6 августа.

    Итоги переговоров Путина и Эрдогана

    5 августа в Сочи прошли переговоры глав России и Турции. В ходе встречи, в частности, обсуждалась возможность использовать на территории Турции карту «Мир». Эрдоган сообщил, что страны планируют развивать экономическое сотрудничество и довести товарооборот до 100 миллиардов долларов. Также Эрдоган заявил, что предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции.

    Смерть замглавы Новокаховской военно-гражданской администрации

    В Новой Каховке погиб замглавы местной военно-гражданской администрации Виталий Гур. Он скончался в реанимации после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

    Снижать потребление газа в Европе готовы не все

    5 августа страны Евросоюза одобрили чрезвычайный план по снижению потребления газа на 15% в предстоящую зиму. Однако Венгрия и Польша план не поддержали. Несогласие этих стран на решение Евросоюза не повлияло. Меры принимаются для того, чтобы «подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия». Об этом говорится в заявлении на сайте Евросоюза.

    Эрдоган и Путин договорились по ряду экономических вопросов
    Эрдоган и Путин договорились по ряду экономических вопросовФото: Kremlin.ru

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