В девятиэтажке на Кондратьевском ищут педофила, зажавшего 12-летнюю в парадной

Следственный комитет раздумывает над возбуждением уголовного дела после принудительного урока секспросвета, который могла получить школьница в Калининском районе Петербурга.



О преступлении в отношении несовершеннолетней в полицию минувшей ночью сообщил 50-летний мужчина, стало известно «Фонтанке» 4 августа. Он был ошарашен, узнав подробности общения дочери с незнакомцем.

По его словам, с намерениями, далёкими от законных, тот пристал к девочке 12 лет в парадной девятиэтажки на Кондратьевском проспекте около пяти часов вечера второго августа. Отец заявил, что школьница подверглась насилию, и вплоть до номера квартиры указал, где искать её обидчика.