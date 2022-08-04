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    В девятиэтажке на Кондратьевском ищут педофила, зажавшего 12-летнюю в парадной

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    Следственный комитет раздумывает над возбуждением уголовного дела после принудительного урока секспросвета, который могла получить школьница в Калининском районе Петербурга.

    О преступлении в отношении несовершеннолетней в полицию минувшей ночью сообщил 50-летний мужчина, стало известно «Фонтанке» 4 августа. Он был ошарашен, узнав подробности общения дочери с незнакомцем.

    По его словам, с намерениями, далёкими от законных, тот пристал к девочке 12 лет в парадной девятиэтажки на Кондратьевском проспекте около пяти часов вечера второго августа. Отец заявил, что школьница подверглась насилию, и вплоть до номера квартиры указал, где искать её обидчика.

    Сотрудники правоохранительных органов едва ли будут медлить с визитом. Материал уже передан Следственному комитету.

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