Учительнице из Пензы дали пять лет условно за фейки о Российской армии: новости вокруг военной операции за 4 августа

За «распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации» о Российской армии учительницу приговорили к условному сроку и временно запретили преподавать Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 4 августа.

Учительницу приговорили к пяти годам условно за фейки о Российской армии



45-летняя учительница английского языка Ирина Ген из Пензы критически высказалась о действиях России на территории Украины во время урока, а один из учеников записал ее слова на диктофон и передал запись в полицию.

Суд постановил, что Ген во время проведения урока «распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию». Ее приговорили к пяти годам лишения свободны условно и запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск за дискредитацию армии

Независимый новосибирский депутат Хельга Пирогова является фигурантом уголовного дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Поводом для возбуждения дела стал ее пост в социальной сети о погибших на Украине военнослужащих. Накануне заведения дела Хельгу Пирогову задерживали в Новосибирске. Это произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на выплаты штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году. После этого депутат покинула Россию и находится в Грузии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за обстрела центра Донецка Из-за обстрела центра Донецка Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. По информации СК, в результате обстрела утром 4 августа были повреждены здания Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна и гостиницы «Донбасс палас», а также два жилых дома. Ведомство сообщает о пяти погибших и шести раненых мирных жителях.

В СК РФ полагают, что вина за это лежит на украинской стороне. Версия следствия такова: представители украинских вооруженных формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры. В Следственном комитете заявили, что были нарушены положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949 г.) и Дополнительного протокола II к ней.

Косметику включили в параллельный импорт...

Минпромторг разрешил параллельный импорт в Россию парфюмерии и косметики. Теперь в Россию без разрешения правообладателя можно ввозить товары этой группы брендов Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Lancome, Redken, Helena Rubinstein, Valentino и Kerastase.

Кроме того, Минпромторг включил в перечень реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака, в частности реагентные наборы для работы медицинского оборудования от бренда Miltenyi Biotec. Они используются в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова » и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.



... а запчасти для Renault — исключили

При этом Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault, поскольку АВТОВАЗ принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания марки, включая торговлю запчастями. А вот бренды автозапчастей и расходных материалов Datsun, Castrol и Liqui Moly включены в перечень для параллельного импорта.

