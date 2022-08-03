У бестселлера про запретную любовь в пионерском лагере в августе выходит продолжение

Издательство Popcorn Books 3 августа сообщило о выходе продолжения своего бестселлера «Лето в пионерском галстуке» — «О чём молчит Ласточка». Покупателей предупреждают, что в бумажном виде книгу можно предзаказать и она будет отправлена «в конце августа». Издание вновь носит маркировку 18+.
У книги «ОЧМЛ» — те же авторы, Катерина Сильванова и Елена Малисова. События развиваются спустя 20 лет после истории, изложенной в предыдущей книге: герои, Володя и Юра, тогда всё-таки потерялись и вот теперь встретились вновь.
«Возможно ли построить будущее на руинах давно забытого прошлого? Или лучше позволить ему умереть, сделав по-настоящему ценным?..» — задаются авторы вопросом в синопсисе.
При покупке издания читатели получат в подарок закладку и стикерпак с цитатами — «Я не хочу становиться воспоминанием», «Счастье, умещенное в две недели, боль, растянувшаяся на долгие годы». Как рассказывали «Фонтанке» писательницы, цитаты из прошлой их книги, «Лето в пионерском галстуке», поклонники набивали в виде татуировок.
Книга, выходящая в мягкой обложке, объемна, как и предшественница: в ней 688 страниц.
Напомним, тираж «Лета в пионерском галстуке» был запредельным по нынешним временам и составил 200 тысяч экземпляров. Книга вошла в топ-3 самых популярных книг у россиян за первое полугодие 2022 года по версии Российского книжного союза.