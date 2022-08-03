У бестселлера про запретную любовь в пионерском лагере в августе выходит продолжение

Издательство Popcorn Books 3 августа сообщило о выходе продолжения своего бестселлера «Лето в пионерском галстуке» — «О чём молчит Ласточка». Покупателей предупреждают, что в бумажном виде книгу можно предзаказать и она будет отправлена «в конце августа». Издание вновь носит маркировку 18+.



У книги «ОЧМЛ» — те же авторы, Катерина Сильванова и Елена Малисова. События развиваются спустя 20 лет после истории, изложенной в предыдущей книге: герои, Володя и Юра, тогда всё-таки потерялись и вот теперь встретились вновь.

