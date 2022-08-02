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    Помощник Медведева: Экс-премьер не писал пост в VK про Казахстан — «искусственное государство», его взломали

    1949
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    Последний пост во «ВКонтакте», опубликованный замглавы Cовбеза Дмитрием Медведевым, был посвящен Дню Военно-морского флота. Страницу экс-премьера взломали, кто-то другой опубликовал пост, вызвавший неоднозначную реакцию.

    Об этом 2 августа рассказал РИА Новости помощник Медведева. По его словам, соцсеть будет разбираться в произошедшем.

    Как пишет «МК», накануне в аккаунте зампреда Совбеза появился резонансный пост, который вскоре пропал.

    По данным издания, в нем утверждалось, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской империи. Первая страна якобы не существовала до завоевания Россией в начале XIX века, а второе государство — Казахстан — вообще является искусственным государственным образованием.

    Также в тексте говорилось, что РФ пойдет «в следующий поход для восстановления границ нашей Родины».

    Публикация во «ВКонтакте», уточняет «Подъем», провисела около 10 минут, а потом была удалена.

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