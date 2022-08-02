Помощник Медведева: Экс-премьер не писал пост в VK про Казахстан — «искусственное государство», его взломали

Последний пост во «ВКонтакте», опубликованный замглавы Cовбеза Дмитрием Медведевым, был посвящен Дню Военно-морского флота. Страницу экс-премьера взломали, кто-то другой опубликовал пост, вызвавший неоднозначную реакцию.

Об этом 2 августа рассказал РИА Новости помощник Медведева. По его словам, соцсеть будет разбираться в произошедшем.

Как пишет «МК», накануне в аккаунте зампреда Совбеза появился резонансный пост, который вскоре пропал.

