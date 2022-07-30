Авиакомпании запросили рекордное увеличение рейсов в Узбекистан и Казахстан

Российские компании подали рекордное количество заявок в Росавиацию на летние перелеты в Узбекистан и Казахстан. Перевозчики просят добавить рейсов и на полеты в Турцию, но их количество уступает среднеазиатскому направлению в разы.
Например, следует из опубликованного в сети 30 июля документа, в Казахстан сейчас летают 48 раз в неделю, в Узбекистан — 92. После допуска перевозчиков к дополнительным рейсам полеты в эти страны увеличатся до 68 и 128 рейсов в неделю соответственно.
В числе заявителей на увеличение нагрузки в узбекистанском направлении выступили «Ред Вингс». Сейчас в Бухару, Самарканд и Угренч они вылетают дважды в неделю и просят увеличить полеты вдвое. По 7 рейсов в неделю просят добавить «ЮТэйр» и «Аэрофлот» — с 7 и 11 соответственно. Авиакомпания «Сибирь» запросила вдвое больше — 14 рейсов в дополнение к 7, которые есть сейчас.
В казахстанском направлении летают две авиакомпании, «ЮТэйр» и «Ред Вингс», причем московская авиакомпания выполняет рейсы в 14 городов против 2, куда летает сургутская. И увеличить нагрузку просит тоже «Ред Вингс»: добавить по одному рейсу к двум имеющимся в Актау и Атырау, 8 рейсов к двум имеющимся в Актобе и по пять к двум выполняемым в Алма-Ату и Нур-Султан.
Такого спроса на турецкое направление нет, но заявки добавить к 31 имеющемуся рейсу в неделю тоже поступили — «Аэрофлот», выполняющий рейсы в Анталью, просит увеличить перелеты с 28 до 35 раз в неделю. Еще три рейса в Трабзон выполняет «ЮТэйр», но здесь все без изменений — 3 раза в неделю.