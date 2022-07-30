Авиакомпании запросили рекордное увеличение рейсов в Узбекистан и Казахстан

Российские компании подали рекордное количество заявок в Росавиацию на летние перелеты в Узбекистан и Казахстан. Перевозчики просят добавить рейсов и на полеты в Турцию, но их количество уступает среднеазиатскому направлению в разы.



Например, следует из опубликованного в сети 30 июля документа, в Казахстан сейчас летают 48 раз в неделю, в Узбекистан — 92. После допуска перевозчиков к дополнительным рейсам полеты в эти страны увеличатся до 68 и 128 рейсов в неделю соответственно.

