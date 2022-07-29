    Пробки

    6/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Потратил на дом. Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате армейских миллионов

    3955
    10 комментариев

    Злоупотребление полномочиями, получение взятки и подстрекательство к мошенничеству — все это вменяют заместителю командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову. Об этом 29 июля сообщил представитель Южного окружного военного суда.

    «По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома», — заявил представитель суда (цитата по РИА Новости).

    Сейчас генерал-лейтенант Воронов находится под стражей, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на его арест.

    По данным Минобороны, 61-летний Воронов является выпускником Высшего общевойскового командного училища. Служил в мотострелковых частях Забайкальского и Туркестанского военных округов. В 2004 году окончил Высшую академию Генштаба. В основном его карьера была связана с тыловым и материально-техническим обеспечением.

    Во время прохождения службы в Дальневосточном и Сибирском военных округах он занимал должности замкомандующего объединением по тылу, начальника тыла округа. Был замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению и заместителем командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению. Сейчас занимает пост замкомандующего ЮВО по материально-техническому обеспечению.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close
    close