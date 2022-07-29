Потратил на дом. Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате армейских миллионов

Злоупотребление полномочиями, получение взятки и подстрекательство к мошенничеству — все это вменяют заместителю командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову. Об этом 29 июля сообщил представитель Южного окружного военного суда.



«По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома», — заявил представитель суда (цитата по РИА Новости).

