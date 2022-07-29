Потратил на дом. Замкомандующего Южного ВО заподозрили в растрате армейских миллионов

Злоупотребление полномочиями, получение взятки и подстрекательство к мошенничеству — все это вменяют заместителю командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову. Об этом 29 июля сообщил представитель Южного окружного военного суда.
«По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома», — заявил представитель суда (цитата по РИА Новости).
Сейчас генерал-лейтенант Воронов находится под стражей, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на его арест.
По данным Минобороны, 61-летний Воронов является выпускником Высшего общевойскового командного училища. Служил в мотострелковых частях Забайкальского и Туркестанского военных округов. В 2004 году окончил Высшую академию Генштаба. В основном его карьера была связана с тыловым и материально-техническим обеспечением.
Во время прохождения службы в Дальневосточном и Сибирском военных округах он занимал должности замкомандующего объединением по тылу, начальника тыла округа. Был замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению и заместителем командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению. Сейчас занимает пост замкомандующего ЮВО по материально-техническому обеспечению.