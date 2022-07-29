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    Белый дом не допустил смягчения санкций в обмен на освобождение американцев

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    США не собираются смягчать санкции против России в обмен на освобождение американцев, находящихся там под стражей. Об этом 28 июля заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Я не буду вдаваться в детали... Я не буду отсюда вести переговоры. Мы просто не можем вести переговоры отсюда», – цитирует ее РИА Новости.

    Она упомянула, что Соединенные Штаты сделали России серьезное предложение, но в подробности вдаваться не стала.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен обсудить этот вопрос на этой неделе во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    https://www.fontanka.ru/2022/07/28/71523806/ По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ранее обмен уже обсуждали президенты России и США, а сейчас переговоры ведут «компетентные ведомства».

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