Белый дом не допустил смягчения санкций в обмен на освобождение американцев

США не собираются смягчать санкции против России в обмен на освобождение американцев, находящихся там под стражей. Об этом 28 июля заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не буду вдаваться в детали... Я не буду отсюда вести переговоры. Мы просто не можем вести переговоры отсюда», – цитирует ее РИА Новости.
Она упомянула, что Соединенные Штаты сделали России серьезное предложение, но в подробности вдаваться не стала.
Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен обсудить этот вопрос на этой неделе во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.
https://www.fontanka.ru/2022/07/28/71523806/ По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ранее обмен уже обсуждали президенты России и США, а сейчас переговоры ведут «компетентные ведомства».