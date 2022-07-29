Белый дом не допустил смягчения санкций в обмен на освобождение американцев

США не собираются смягчать санкции против России в обмен на освобождение американцев, находящихся там под стражей. Об этом 28 июля заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.



«Я не буду вдаваться в детали... Я не буду отсюда вести переговоры. Мы просто не можем вести переговоры отсюда», – цитирует ее РИА Новости.

Она упомянула, что Соединенные Штаты сделали России серьезное предложение, но в подробности вдаваться не стала.

