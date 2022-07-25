В России заканчиваются машины с кондиционерами. Смотрим, что еще реально купить

Дилеры Lada распродают остатки машин с кондиционерами. Когда появятся новые поступления таких комплектаций — пока неясно Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





За шумихой, связанной с дебютом упрощенных Lada Granta без АБС и подушек безопасности, в стороне остался тот факт, что резко сократился и выпуск автомобилей с кондиционерами. АВТОВАЗ сейчас производит с этой опцией единственную комплектацию Lada Granta Drive Active Comfort'22 за 848 тысяч рублей с 90-сильным мотором, и в наличии у дилеров свежих машин практически нет (но есть старые запасы). Тают и склады иномарок, для которых кондиционер был привычной опцией. При этом его отсутствие ощущается даже быстрее, чем нехватка АБС и подушек, так что дефицит машин с «кондеями» может стать проблемой.

АВТОВАЗ сейчас занят перезапуском 45-летней Lada Niva Legend, также лишенной кондиционера. Фото: АВТОВАЗ Поделиться Поделиться





В принципе, автомобили с кондиционерами в России еще выпускают: скажем, АВТОВАЗ помимо упомянутой версии «Гранта» планирует собрать небольшую партию «Ларгусов» из остатков компонентов, но ее объём — всего 1 800 машин. В хорошие времена такое количество расходилось за две недели.

У дилеров «Лады» есть запасы машин с кондиционерами, например, ими оснащены 95% складских запасов Lada Vesta, которые составляют несколько тысяч автомобилей (на всю Россию), а цены стартуют от 1,16 миллиона рублей. В случае с «Грантами» примерно треть машин на складах без кондиционера, а цена с ним на машины из наличия приближается к миллиону рублей. Для автомобилей в пути ее декларируют на уровне 850 тысяч — речь как раз о комплектации Comfort'22 на базе Drive Active.

Drive Active — это «спортивная» версия Lada Granta, которая сейчас доступна лишь c 90-сильным мотором. Набор комплектаций у нее довольно странный: так, базовая версия Classic лишена не только АБС, подушек и системы ЭРА-ГЛОНАСС, но также подогрева сидений, аудиосистемы и кондиционера. При цене 804 тысячи рублей оснащение выглядит жидковатым, но три последние опции появляются в версии Comfort'22 за 848 тысяч. Фото: АВТОВАЗ Поделиться Поделиться





Кондиционерами оснащается «УАЗ-Патриот», и у дилеров по России есть запасы таких машин, но цены комплектаций «Комфорт» и «Люкс» колеблются в диапазоне 1,7–2 миллиона рублей, а версия «Классик» за 1,5 миллиона кондиционера лишена. При этом у ряда дилеров в наличии есть только она.

Кондиционер был привычной опцией для иномарок, по крайней мере в популярных комплектациях. Вот только иномарки в России (кроме китайских) закончились: издание Autonews с весны 2022 года мониторит запасы логистических складов автозаводов и крупных дилеров. Так вот, в июле они окончательно опустели. В условиях дефицита новых машин дилеры стремились пополнить собственные склады, и остатки иномарок, произведенных на стыке 2021–2022 года, перетекли на площадки самих продавцов. И эти машины последние: поставленные на паузу автозаводы продолжают отдыхать (кроме тульского Haval, АВТОВАЗ, УАЗа и частично «Автотора»), а импортом в Россию в сколь-нибудь значительном объеме занимается разве что китайская марка Chery, наладившая железнодорожные поставки из Китая.



На первый взгляд, есть признаки «оттепели»: так, KIA объявила наконец старт продаж нового Sportage, производство которого началось на калининградском «Автоторе» 21 февраля 2022 года — за три дня до известных событий. Судя по всему, компания планирует распродать остатки произведенных машин, а также небольшой объём «Спортажей», которые собирают в Калининграде из остатков компонентов. Цена автомобиля с февраля 2022 года выросла более чем на полмиллиона и начинается от 2,85 миллиона рублей за моноприводную версию с механикой и от 3,07 миллиона — за версию с полным приводом и автоматом. Стоимость топовых «Спортажей» переваливает за 4 миллиона рублей, но в любом случае подросший автомобиль выглядит хорошим конкурентом для китайских кроссоверов: например, Haval F7 стоит в диапазоне 2,85–3,3 миллиона рублей. Близких денег просят за чуть более крупный Chery Tiggo 8, так что, если дилеры KIA не будут накручивать цену, Sportage имеет шанс выбиться в лидеры сегмента — пока остаются его запасы.

У дилеров появились новые KIA Sportage, и на фоне китайских кроссоверов цены выглядят конкурентоспособными. Фото: Auto.ru Поделиться Поделиться





В общем при наличии 3 миллионов рублей купить машину с кондиционером еще реально. А как обстоят дела в сегменте попроще? Выбор тоже есть, но речь опять же про дилерские остатки, которые очень отличаются от салона к салону. Скажем, на складе одного из питерских дилеров Hyundai стоят 49 «Солярисов», в Екатеринбурге в одном салоне стоят 26 машин, в другом их нет вообще, в Новосибирске обнаружился 31 «Солярис», в Самаре — 16, в Челябинске — 29. Все машины оснащены кондиционерами, а цены стартуют от 1,505 миллиона рублей. По прайсу самые дешевые версии оценены в 1,408 миллиона, но найти их в наличии нам не удалось. Многие дилеры не указывают конкретных цен и предпочитают торг.



Дилеры ушедшей из России Renault распродают остатки «Логанов», но они уже откровенно невелики: у кого-то три машины, у кого-то десять. Кстати, среди них встречаются и комплектации Access без кондиционеров, а версии с оным оцениваются в 1,3–1,4 миллиона рублей. Шире выбор приподнятой версии Logan Stepway, но цены на нее приближаются к 1,5 миллиона рублей.

Renault Logan — пример автомобиля простецкого, но здравого. К сожалению, остатки уже невелики, а цены у разных дилеров стартуют от 1,3–1,4 млн рублей. Фото: Auto.ru Поделиться Поделиться





В наличии есть и Renault Duster, и его запасы у некоторых дилеров не сильно изменились с весны: похоже, шквального спроса на кроссовер за 1,8–2,5 миллиона рублей не наблюдается. А новосибирский дилер продаёт Duster за 2,866 миллиона рублей, из которых почти 600 тысяч приходится на допоборудование.



Дилеры Volkswagen распродают остатки калужских лифтбэков Polo, и запасы пока неплохие: по несколько десятков машин на салон. Стоимость колеблется в диапазоне 1,7–2 миллиона рублей. Автомобилей в базовой версии Origin без кондиционера нам найти не удалось.

На складах дилеров есть еще несколько сотен Skoda Rapid, а цены стартуют от 1,4–1,5 млн рублей. Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





А вот, например, запасы Skoda Octavia приближаются к критической отметке: у некоторых дилеров есть по три автомобиля, у других — ни одного. По состоянию на 22 июля на всю Россию осталось 82 «Октавии», а цены колеблются от 2,5 до 4,5 миллиона рублей. Справедливости ради отметим, что проблемы с поставками некогда популярной модели возникли еще в пандемию, а света в конце тоннеля не видно: концерн Volkswagen свернул производство машин в Нижнем Новгороде, где делали «Октавию». Там же собирали «Кодиаки», но их купить проще: на складах дилеров остался 151 автомобиль, а цены колеблются в диапазоне 2,9–6,1 миллиона рублей. Например, 6 миллионов за полноприводный 180-сильный Kodiaq в топовой версии Style просит воронежский дилер марки. До кризиса такая машина оценивалась в 2,8 миллиона рублей, то есть накрутка составляет более 100%.

Что в сухом остатке?

Приток новых машин в страну почти иссяк, и дилеры стремятся растянуть собственные резервы до конца года. Вероятно, многим это удастся, но спрос регулируется ценой, и чем меньше остается машин, тем выше будут аппетиты. Автомобили с кондиционером еще есть на складах, но цены даже на самые простые версии приближаются к миллиону рублей, хотя в случае с «Ладами» снизить их позволяет программа субсидированного кредитования. Ее же можно использовать для покупки «УАЗ-Патриот», но версии с кондиционером из наличия стоят более 1,7 миллиона рублей. Нацеливаясь на иномарку В-класса (Polo, Rapid, Rio, Solaris), лучше иметь 1,5–1,7 миллиона рублей.

По замыслу правительства, ситуацию должен облегчить параллельный импорт автомобилей, но частный ввоз машин пока идет в ограниченном объеме, а крупные холдинги только присматриваются к новой схеме.

При этом формально цены на автомобили перестали расти, но это справедливо лишь для рекомендованных прайсов, которые существенно разбухли весной 2022 года.



Зато в России наблюдается ренессанс интереса к иномаркам тридцатилетней давности.