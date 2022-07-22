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    Боевые действия на Украине

    Псковский чиновник втайне от всех уехал на Украину. В своём начальстве он увидел «пятую колонну»

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    Фото со страницы Вячеслава Прокофьева
    Фото со страницы Вячеслава Прокофьева
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    Администрация Плюсского района Псковской области уволила Вячеслава Прокофьева. Будучи замглавы, он взял отпуск и уехал, чтобы принять участие в спецоперации на стороне ДНР, забыв о том, что он — носитель гостайны.

    Обвалившиеся балконы аварийных зданий, строгий губернатор, фашисты с пятой колонной, выборы и неожиданное увольнение патриота — всё это собрала в себе история одного небольшого чиновника из Псковской области.

    Плюсский район Псковской области — один из самых немногочисленных. В 2021 году в нём проживало почти 7 тысяч человек. Край живёт небогато, проблем немало. Их регулярно обсуждают местные жители в одной из самых больших групп (две тысячи подписчиков) во «ВКонтакте» «Ляды и их окрестности»: затопленные подвалы плюсской школы, разваливающиеся дороги и наступающий на посёлки борщевик Сосновского.

    В начале июля жителей будоражило обсуждение и ещё одной темы: нежданно-негаданно рухнувший в ночь с воскресенья на понедельник балкон трёхэтажного панельного дома. Никто из жителей в результате инцидента не пострадал, но вопросы к ситуации возникли. «Плюсский дом построен не так уж давно — в 1986 году, и он не был признан аварийным. Избежать таких ситуаций помог бы своевременный капитальный ремонт, взносы на который мы отправляем ежемесячно», — писала «Псковская лента новостей». Был и ещё один нюанс: за несколько месяцев до инцидента замглавы муниципальной администрации Вячеслав Прокофьев вручил малоимущей семье ключи от квартиры в этом доме. Жильё отремонтировали за счёт бюджета, но никаких неполадок в доме тогда не заметили.

    На прошлой неделе, 16 июля, рухнувший плюсский балкон вспомнил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Работа соответствующего направления районной администрации будет перестроена, необходимые управленческие решения уже приняты, а прокуратура проведёт комплексную проверку», — цитируют его журналисты. Вячеслав Прокофьев, курировавший последние 10 лет ЖКХ, действительно был отправлен в отставку, но по другой причине.

    Выдав малоимущей семье ключи от квартиры, он всё бросил и, как пишут журналисты, даже не сказав ничего семье (те думали, что он на рыбалке), уехал добровольцем в ДНР. О том, что чиновник из Псковщины участвует в спецоперации, местные жители узнали из сюжета НТВ 12 апреля. В репортаже «Бои за Авдеевку» Вячеслав Прокофьев, стоя в окопе, рассказывал журналистам, что не смог оставаться дома во время отпуска, когда творятся такие дела: «Считаю своим долгом и честью участвовать в контроперации». По его словам, в Новороссии он не только стоял плечом к плечу с бойцами добровольческого отряда, но и раздавал гуманитарную помощь.

    Вернувшись на гражданку — в Плюсский район, Прокофьев столкнулся с тем, что его не поняли. Вопросы возникли в первую очередь у местной службы ФСБ. В начале июня в отношении Прокофьева составили протокол по нарушению административной статьи 13.12 КоАП РФ о защите информации и оштрафовали на 1000 рублей за то, что чиновник, имея доступ к гостайне, не уведомил о своём отъезде за границу. Обстоятельств, препятствующих тому, чтобы выполнить требования закона и предупредить работодателя, посчитали в ФСБ, не было.

    8 июля, через несколько дней после того, как в злополучном плюсском доме рухнул балкон, глава администрации Плюсского района рассмотрел представление, пришедшее в администрацию от ФСБ, и ограничил доступ Прокофьева к гостайне, на этом основании предложил ему заняться другой работой — стать главным специалистом комитета по экономическому развитию или секретарём комиссии по делам несовершеннолетних. Ставки по этим должностям оказались смешными даже по псковским меркам — 7 и 8 тысяч рублей. От такой перспективы Прокофьев отказался, после чего был уволен, против чего почти сразу написал решительный протест в прокуратуру.

    Эта бумага, а также возражения Прокофьева, сделанные к протоколу заседания о представлении ФСБ, есть в распоряжении «Фонтанки». Приводим избранные цитаты оттуда.

    «Известие о начале спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины встретил с большим воодушевлением. Как офицер запаса и патриот поддерживаю действия нашего президента. Не мог спокойно наблюдать со стороны, как там гибнут мирные жители, женщины, старики и дети, проливают кровь наши военнослужащие и военнослужащие ДНР и ЛНР. Обратился с просьбой к местным службам ФСБ, лично к куратору Плюсского района Ильину о возможности отправить меня в Донбасс, но вопрос не был решён. В дальнейшем я информировал куратора о всех своих действиях и передвижениях. В дальнейшем обратился к представителям силовых структур Санкт-Петербурга, и сразу же был решён вопрос о моей отправке в ДНР... Своего руководителя, Аршинова Виталия Владимировича, я не поставил в известность, так как он является представителем партии «Яблоко» — пятой колонны в нашем государстве, связан со Шлосбергом, который признан иностранным агентом. Я не доверяю Аршинову!!!»

    В письме к прокурору Прокофьев не отрицает своей вины, но утверждает, что глава администрации нарушил соразмерность наказания.

    Связаться с главой администрации у «Фонтанки» не вышло — он сам в этот момент оказался в отпуске. Полномочия его закончатся через полтора месяца: господин Аршинов избрался на этот пост в 2017 году, сначала намеревавшись выдвинуться от коммунистов, но затем нашёл поддержку в партии «Яблоко». В саму партию за это время он, впрочем, так и не вступил, а в последнее время и вовсе тяготел к партии власти. Во всяком случае, его дальнейшую политическую карьеру весной 2022 года комментировали представители «Единой России» — тогда они утверждали, что Аршинов не пойдёт на новый срок. Зато на место бывшего начальника теперь претендует уволенный заместитель: почти сразу после увольнения он подал документы на участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

    Фото со страницы Вячеслава Прокофьева
    Фото со страницы Вячеслава Прокофьева

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    Клочкова Ксения

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