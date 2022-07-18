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    В Петербурге — кратковременные дожди и до +20

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    В понедельник, 18 июля, в Петербурге ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а температура будет ниже климатической нормы.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — 18–20 градусов. Ветер юго-западный, западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба — около нормы.

    «Во вторник чуть теплее, но вновь с дождями», — поделился своим предварительным прогнозом уже на следующий день синоптик Леус.

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