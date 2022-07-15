В Германии бизнесмен получил реальный срок за незаконный экспорт в Россию

В Дрездене высший земельный суд приговорил бизнесмена из Лейпцига к реальному сроку лишения свободы за незаконный экспорт в Россию. Суд признал мужчину виновным в продаже товаров двойного назначения, находящихся под санкциями. Об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на немецкие СМИ.



Суд счел, что 57-летний предприниматель, не имея лицензий, на протяжении многих лет поставлял техническое оборудование и лабораторные принадлежности в Россию. При этом, по версии обвинения, бизнесмен знал, что его товар может быть использован в исследованиях и производстве оружия.