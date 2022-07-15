В Германии бизнесмен получил реальный срок за незаконный экспорт в Россию

В Дрездене высший земельный суд приговорил бизнесмена из Лейпцига к реальному сроку лишения свободы за незаконный экспорт в Россию. Суд признал мужчину виновным в продаже товаров двойного назначения, находящихся под санкциями. Об этом 15 июля сообщает РБК со ссылкой на немецкие СМИ.
Суд счел, что 57-летний предприниматель, не имея лицензий, на протяжении многих лет поставлял техническое оборудование и лабораторные принадлежности в Россию. При этом, по версии обвинения, бизнесмен знал, что его товар может быть использован в исследованиях и производстве оружия.
По версии следствия, среди торговых партнеров бизнесмена были 2 компании из Екатеринбурга. Якобы у них были «тесные связи с российскими спецслужбами и военными компаниями» (цитата по РБК).
Предприниматель признал лишь только то, что отправлял товар на экспорт без необходимых лицензий. Суд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Добавим, что экспорт в Россию товаров двойного назначения Евросоюз запретил еще в 2014 году.