Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином операторе для цифровой рекламы и объявлений

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении создание единого оператора для цифровой рекламы и объявлений граждан в Интернете. Ко второму чтению обещают сделать так, чтобы он не уничтожил отечественный рынок.



По результатам голосования поправки в закон «О рекламе» поддержали 266 депутатов, против — 95, четверо воздержались. Автором законопроекта является Артем Кирьянов.



Инициатива предполагает создание единого оператора — коммерческой организации, которая будет обладать исключительными правами на рынке наружной цифровой рекламы: любая реклама на электронных табло может размещаться только с использованием информационной системы этого оператора. Кроме того, он получает привилегированные права на установку рекламных конструкций и сам определяет стоимость своих услуг для других компаний. В отношении объявлений физлиц оператор является единственной организацией, которая может осуществлять предпринимательскую деятельность в данном сегменте. Мотивация авторов состоит в том, чтобы не позволить угрожать национальной безопасности России с использованием электронных рекламоносителей.

