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    Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином операторе для цифровой рекламы и объявлений

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    Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении создание единого оператора для цифровой рекламы и объявлений граждан в Интернете. Ко второму чтению обещают сделать так, чтобы он не уничтожил отечественный рынок.

    По результатам голосования поправки в закон «О рекламе» поддержали 266 депутатов, против — 95, четверо воздержались. Автором законопроекта является Артем Кирьянов.

    Инициатива предполагает создание единого оператора — коммерческой организации, которая будет обладать исключительными правами на рынке наружной цифровой рекламы: любая реклама на электронных табло может размещаться только с использованием информационной системы этого оператора. Кроме того, он получает привилегированные права на установку рекламных конструкций и сам определяет стоимость своих услуг для других компаний. В отношении объявлений физлиц оператор является единственной организацией, которая может осуществлять предпринимательскую деятельность в данном сегменте. Мотивация авторов состоит в том, чтобы не позволить угрожать национальной безопасности России с использованием электронных рекламоносителей.

    Обсуждение законопроекта в Госдуме продолжалось больше часа, несколько партий высказались о нем резко негативно. Перед этим сами участники рынка наружной рекламы обратились к спикеру Вячеславу Володину с просьбой не допустить принятие закона, который может уничтожить конкуренцию, а с ней и всю отрасль. Володин высказался за принятие документа, но за его доработку ко второму чтению с тем, чтобы пострадать от него могли только компании с иностранным участием, а не российские. Подробнее о законопроекте, реакции рынка и обсуждении в Госдуме — читайте на «Фонтанке».

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