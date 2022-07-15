Смольный выдал разрешение на проведение противоаварийных работ в доме Чубакова

Комитет по охране памятников Петербурга 15 июля выдал разрешение на проведение первоочередных противоаварийных работ на двух лестничных клетках дома К. Г. Чубакова на 11-й линии Васильевского острова, 58/5. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле комитет выдал разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в рамках разработки документации по сохранению здания, и сейчас на лестничных клетках для страховки установлены подпорные конструкции.

«Второго июля 2022 года на очередной встрече с жителями объекта обсуждался состав предполагаемых и выполненных работ, направленных на обеспечение сохранности объекта, а также необходимые противоаварийные работы на лестничных клетках и в квартирах объекта. 15 июля 2022 года КГИОП выдано разрешение на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий по лестничным клеткам ЛК-1 и ЛК-4 и примыкающих квартир», — говорится на сайте комитета.

Проблемы у дома Чубакова (он является памятником) начались после того, как по соседству стартовала стройка элитного жилого комплекса. В 2016 году разрешение на строительство получило ООО «Дом на 11-й». В 2020 году стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал проект застройщику Sun Development. Планируется возвести 7-этажный дом с подземным паркингом.

Пока велось строительство, дом Чубакова покрывался все новыми и новыми трещинами. Комитет по охране памятников требовал приостановить стройку и просил полицию оказать в этом деле помощь, однако работы все равно велись. В итоге в одной из квартир обвалился потолок и начал проседать пол.

Осенью 2021 года КГИОП согласовал документацию, обосновывающую меры по сохранению здания. В ходе одной из встреч представителей комитета, жителей и застройщика договорились, что последний берет на себя расходы по ремонту дома Чубакова.