КГИОП разрешил сохранить дом Чубакова на 11-й линии В.О. за счет возведения соседнего ЖК

Официальное заключение будет выдано застройщику на этой неделе. Речь идет о мероприятиях по сохранению дома-памятника, о которых рассказали сегодня в комитете на встрече с жителями дома, представителями застройщика, УК «МИР» и Госстройнадзором. Было решено, что подпирать дом будут за счет контрфорса, которым выступит конструктив соседнего дома.

По словам доктора геолого-минералогических наук Алексея Шашкина, генерального директора «Геореконструкции», который и представил экспертизу, этот вариант является самым благоприятным. Он отметил, что соорудить каркас будущей «элитки» необходимо в ближайшие 5–7 месяцев. В свою очередь сами жители высказывали сомнения на счет такой технологии и просили определить ответственный орган, который будет в «ручном» режиме следить за ходом работ и состоянием дома.

«В настоящий момент у нас уже заключен контракт с соответствующим подрядчиком. Работы займут около шести месяцев. Мы ожидаем официального заключения в КГИОП, а затем, согласно ему, внесем правки в свой проект. Дальше необходимо разрешение Госстройнадзора. Учитывая это, к самим работам мы приступим примерно через две недели, а их стоимость увеличится в два раза, до 200 млн рублей», — сказал в разговоре с «Фонтанкой» управляющий директор группы компаний Sun Development Александр Лимарь.

Разрешение на строительство жилого комплекса по соседству с памятником на Васильевском острове изначально получило специально созданное ООО «Дом на 11-й» еще в 2016 году. Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект компании Sun Development. Там компания намерена возвести 7-этажный дом высотой в 33 метра с подземной автостоянкой глубиной около 5 метров. Теперь учитывая, что парковку придется рыть уже после того, как появится конструктив, объект, как оценивали в компании, подорожает на 50 млн рублей.