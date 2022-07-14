Можете расслабиться. IKEA предупредила, что оформить заказ в Москве и Петербурге невозможно

У IKEA отдельные новости для петербуржцев и москвичей. Вы можете оставить попытки, они всё равно тщетны.
«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — предупреждает IKEA на своём сайте 14 июля.
На этой неделе IKEA в России организовала онлайн-очередь для потенциальных покупателей, но сделать заказ на сайте у корреспондента «Фонтанки» не получилось. Эксперты объясняют, почему нам так не хочется расставаться с IKEA.
13 июля стало известно, что в Ленобласти сократят по соглашению сторон около 500 сотрудников завода «ИКЕА Индастри Тихвин».