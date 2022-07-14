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    Можете расслабиться. IKEA предупредила, что оформить заказ в Москве и Петербурге невозможно

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    У IKEA отдельные новости для петербуржцев и москвичей. Вы можете оставить попытки, они всё равно тщетны.

    «К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — предупреждает IKEA на своём сайте 14 июля.

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    На этой неделе IKEA в России организовала онлайн-очередь для потенциальных покупателей, но сделать заказ на сайте у корреспондента «Фонтанки» не получилось. Эксперты объясняют, почему нам так не хочется расставаться с IKEA.

    13 июля стало известно, что в Ленобласти сократят по соглашению сторон около 500 сотрудников завода «ИКЕА Индастри Тихвин».

    Предполагалось, что онлайн-распродажа начнется 5 июля. Однако на сайте произошел сбой, из-за чего сделать заказы оказалось попросту невозможно. Сама IKEA не комментировала причину. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. Вечером 7 июля онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась на некоторое время, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта. Утром 8 июля компания снова объявила о приостановке. «Фонтанка» писала, что многие покупатели не могут получить уже оплаченные товары.

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