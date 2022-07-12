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    «Пожалуйста, не обновляйте эту страницу». IKEA ставит вас в очередь

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    2 комментария

    IKEA в России организовала онлайн-очередь для потенциальных покупателей. Сделать заказ на сайте у корреспондента «Фонтанки» по-прежнему не получается. Хотя говорят, что такое возможно.

    Заходя 12 июля на сайт IKEA, мы видим предупреждение об «автоматической очереди на странице ожидания». Такой страница остаётся уже более 40 минут.

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    «Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди», — говорится в сообщении.

    Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны, поэтому покупателям надо будет добавлять товары непосредственно в корзину, отмечается в объявлении.

    Другому корреспонденту «Фонтанки» примерно через 40 минут ожидания удалось войти в каталог, но вскоре снова выбросило на страницу ожидания.

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    Однако счастливчики есть. Читательница «Фонтанки» Марина рассказала, что смогла и заказать, и оплатить, и получить свой товар.

    «У меня получилось сделать заказ 6 июля. Письмо после заветной фразы «Спасибо за ваш заказ» на почту действительно не пришло. Но. Оплатить заказ сайт НЕ предлагал. Вечером того же дня мне позвонил оператор, заказ подтвердили, предложили выбрать дату доставки. После разговора на почту пришло письмо-подтверждение и ссылка на оплату. После оплаты — письмо-подтверждение об оплате. Заказ приехал в обозначенных в целости и сохранности», — рассказывает Марина.

    Предполагалось, что онлайн-распродажа начнется 5 июля. Однако на сайте произошел сбой, из-за чего сделать заказы оказалось попросту невозможно. Сама IKEA не комментировала причину. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. Вечером 7 июля онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась на некоторое время, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта. Утром 8 июля компания снова объявила о приостановке. «Фонтанка» писала, что многие покупатели не могут получить уже оплаченные товары.

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    Комментарии 2

    Alex00012 Июл 2022 в 12:45
    Ну, в окее "самообслуживание" уже третий месяц не работает. Может только в тех, где бываю - фиг знает, но судя по всему, "сломалось" намертво.
    +0-0
    Андрей_7812 Июл 2022 в 12:21
    Думаю это мутят местные управленцы.
    На Авито уже стали появляться объявления с товарами из Ikea.

    Не верю, что за неделю не смогли восстановить сайт или и правда все нормальные IT- специалисты уехали за границу, а остались только ....
    +0-0
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