«Пожалуйста, не обновляйте эту страницу». IKEA ставит вас в очередь

IKEA в России организовала онлайн-очередь для потенциальных покупателей. Сделать заказ на сайте у корреспондента «Фонтанки» по-прежнему не получается. Хотя говорят, что такое возможно.

Заходя 12 июля на сайт IKEA, мы видим предупреждение об «автоматической очереди на странице ожидания». Такой страница остаётся уже более 40 минут.



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«Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди», — говорится в сообщении.



Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны, поэтому покупателям надо будет добавлять товары непосредственно в корзину, отмечается в объявлении.

Другому корреспонденту «Фонтанки» примерно через 40 минут ожидания удалось войти в каталог, но вскоре снова выбросило на страницу ожидания.

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