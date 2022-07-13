Названо число работников завода IKEA в Тихвине, которых уволят по соглашению сторон

Порядка 500 сотрудников завода «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленобласти сократят по соглашению сторон. Об этом 13 июля сообщила глава комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова.
«На сегодняшний день идет процесс увольнения по соглашению сторон порядка 500 человек. Вчера 108 человек подписали это соглашение», — сказала она на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Предприятие находится в простое, который будет продлен на июль и август. Всего на нем работает около 1000 человек.
Власти региона готовы организовывать «различные мероприятия» для дальнейшего трудоустройства работников IKEA. На данный момент с такими запросами обратились 15 работников фабрики, сказала Астратова.
Всего на учете в центре занятости Ленинградской области состоит 4 357 человек. Свободных вакансий — 48 тыс. В Тихвинском районе порядка 376 безработных и около 800 вакансий.
С 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ.