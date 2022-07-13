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    Названо число работников завода IKEA в Тихвине, которых уволят по соглашению сторон

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    3 комментария

    Порядка 500 сотрудников завода «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленобласти сократят по соглашению сторон. Об этом 13 июля сообщила глава комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова.

    «На сегодняшний день идет процесс увольнения по соглашению сторон порядка 500 человек. Вчера 108 человек подписали это соглашение», — сказала она на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

    Предприятие находится в простое, который будет продлен на июль и август. Всего на нем работает около 1000 человек.

    Власти региона готовы организовывать «различные мероприятия» для дальнейшего трудоустройства работников IKEA. На данный момент с такими запросами обратились 15 работников фабрики, сказала Астратова.

    Всего на учете в центре занятости Ленинградской области состоит 4 357 человек. Свободных вакансий — 48 тыс. В Тихвинском районе порядка 376 безработных и около 800 вакансий.

    С 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ.

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    Комментарии 3

    25267490113 Июл 2022 в 15:57
    Ничего страшного, их ждут обещанные Путиным "25 миллионов высококвалифицирванных рабочих мест".
    +0-0
    Dud13 Июл 2022 в 15:54
    А забавно...
    "ИКЕЯ" - ой как нужна-нужна, а мебельный завод - не нужен....
    Что-то как-то не пояяяятно.
    "Занесли" за беспроблемное закрытие, что-ли?
    +0-0
    Андрей_спб13 Июл 2022 в 15:29
    "В Тихвинском районе порядка 376 безработных и около 800 вакансий."
    Все как всегда красиво. НО!!!
    По данным интерактивного портала Биржи труда Ленинградской области Вакансий в тихвине связанных с производством мебели - аж 1!!! А уволят с мебельного производства 500 человек.
    +0-0
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