«Зельда» пошалила. Под Петербургом несколько сотен домов больше суток сидят без света

Несколько сотен домов во Всеволожском районе Ленобласти накануне остались без света во время непогоды. Восстановить освещение не получается уже больше суток, сообщает 47news.
Как сообщает издание со ссылкой на жительницу одного из дачных массивов, свет пропал в нескольких садоводствах около двух часов дня накануне. Прошло более 30 часов, а электричества по-прежнему нет. В частности, речь идет о «Тюльпане», «Трублите», «Дубке» и «Граните».
В частности, по данным издания, в массиве Бернгардовка больше суток без света остаются около 600 домов. В «Ленэнерго» 47news заявили, что на сетях компании технологические нарушения не обнаружены и напряжение поступает. Связаться с ОЭК оперативно не удалось.