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    Метеорологи Гогланда показали грозу над Петербургом со стороны

    2006
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    Как выглядела грозовая туча над Петербургом с расстояния 180 км, показывают жители острова Гогланд.

    В своём телеграм-канале метеорологи Гогланда ночью 13 июля опубликовали видео грозы. Она прошла мимо, только самый край тучи закрыл небо над островом. Видно, как где-то далеко сверкают молнии.

    Гогланд, напомним, расположен в Финском заливе примерно в 180 километрах от Петербурга и относится к Усть-Лужскому сельскому поселению Кингисеппского района. От него совсем близко до Финляндии и Эстонии.

    Циклон «Зельда» пришёл в Петербург вечером 11 июля. Первая гроза, с пугающими асператусами, молниями и аномально крупным градом, разразилась той же ночью, а вторая — ближе к вечеру 12 июля (смотрите страшно красивое видео её приближения). Гроза хоть и была довольно короткой, успела уронить несколько деревьев, оставить людей без света и поджечь дорожку (подробности — в трансляции «Фонтанки»). Она вылила на город больше четверти июльской нормы осадков.

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