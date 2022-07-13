Метеорологи Гогланда показали грозу над Петербургом со стороны

Как выглядела грозовая туча над Петербургом с расстояния 180 км, показывают жители острова Гогланд.
В своём телеграм-канале метеорологи Гогланда ночью 13 июля опубликовали видео грозы. Она прошла мимо, только самый край тучи закрыл небо над островом. Видно, как где-то далеко сверкают молнии.
Гогланд, напомним, расположен в Финском заливе примерно в 180 километрах от Петербурга и относится к Усть-Лужскому сельскому поселению Кингисеппского района. От него совсем близко до Финляндии и Эстонии.
Циклон «Зельда» пришёл в Петербург вечером 11 июля. Первая гроза, с пугающими асператусами, молниями и аномально крупным градом, разразилась той же ночью, а вторая — ближе к вечеру 12 июля (смотрите страшно красивое видео её приближения). Гроза хоть и была довольно короткой, успела уронить несколько деревьев, оставить людей без света и поджечь дорожку (подробности — в трансляции «Фонтанки»). Она вылила на город больше четверти июльской нормы осадков.