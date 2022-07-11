Пчел, облюбовавших трансформаторный щиток в Приморском районе, спасли

Рой пчел, который облепил трансформаторный щиток в Приморском районе Петербурга, благополучно спасен. Его увез к себе на пасеку зоолог Павел Глазков.



«Приехала аварийная служба, сказали, что могут обесточить щиток, чтобы я смог изнутри забрать пчел. К счастью, они оказались только снаружи. Я сгреб их в специальный ящик — роевню, и увез к себе. Они ночь проведут в подвале, чтобы успокоились, и я поселю их у себя на пасеке», — рассказал «Фонтанке» специалист 11 июля.