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    Пчел, облюбовавших трансформаторный щиток в Приморском районе, спасли

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    Рой пчел, который облепил трансформаторный щиток в Приморском районе Петербурга, благополучно спасен. Его увез к себе на пасеку зоолог Павел Глазков.

    «Приехала аварийная служба, сказали, что могут обесточить щиток, чтобы я смог изнутри забрать пчел. К счастью, они оказались только снаружи. Я сгреб их в специальный ящик — роевню, и увез к себе. Они ночь проведут в подвале, чтобы успокоились, и я поселю их у себя на пасеке», — рассказал «Фонтанке» специалист 11 июля.

    Зоолог объяснил, что еще не разбирался, есть ли с роем матка. Если нет, пчел можно будет, например, подселить к другому рою.

    «Фонтанка» рассказывала, что пчелы облюбовали щиток трансформатора на углу Гаккелевской улицы и Богатырского проспекта. Обеспокоенный ситуацией пчеловод заявлял, что скоро насекомые могут погибнуть.

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