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    ЦБ предупредил, что мошенники начали звонить под видом сотрудников операторов сотовой связи

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    В Центробанке рассказали о новом способе мошенников получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом жертвы. Об этом сообщается на сайте регулятора 8 июля.

    ЦБ предупреждает, что злоумышленники сообщают, будто используемый телефонный номер скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, они предлагают набрать на смартфоне комбинацию цифр. В результате подключается переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, на номера мошенников.

    Также мошенники могут убеждать в необходимости переоформить договор об оказании услуг связи, сменить тарифный план на более выгодный, отключить платные услуги.

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