ЦБ предупредил, что мошенники начали звонить под видом сотрудников операторов сотовой связи

В Центробанке рассказали о новом способе мошенников получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом жертвы. Об этом сообщается на сайте регулятора 8 июля.



ЦБ предупреждает, что злоумышленники сообщают, будто используемый телефонный номер скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, они предлагают набрать на смартфоне комбинацию цифр. В результате подключается переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, на номера мошенников.