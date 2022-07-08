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    «Остановка сердца и легких». На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено покушение

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    6 комментариев

    В японском городе Нара совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политик находится в больнице после выстрелов. Об этом 8 июля сообщают телеканал NHK и газета Asahi.

    Экс-премьер выступал с речью, затем раздались выстрелы. В 11:30 (05:30 по мск) Абэ потерял сознание. По данным издания Nikkei, политику выстрелили в спину из дробовика. Задержан 41-летний нападавший — житель города Нара.

    Как пишет NHK, у бывшего японского премьера произошла остановка сердца. Его с помощью вертолета доставили в больницу. Сейчас Абэ в тяжелом состоянии.

    По данным телеканала NHK, Абэ находится в «состоянии остановки сердца и легких». Такой термин обычно используется в Японии для обозначения клинической смерти, уточняет ТАСС.

    Экс-премьер Абэ выступал в Наре в рамках предвыборной кампании в парламент. Он занимал должность премьер-министра с 2006 по 2007 год, а также с 2012 года по 2020-й. На своем посту политик находится дольше других за всю историю Японии.

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    Комментарии 6

    ada69508 Июл 2022 в 09:40
    Петров и Боширов так ничему и не научились...
    +0-0
    Alex00008 Июл 2022 в 09:22
    В этой стране да, к нему на пару десятков метров бы не подпустили, да и всех окна в районе бы заставили позакрывать, ну, чтобы снайперы с крыш нечаянно по тем, кто в этих окнах, не промахнулись.

    А у них ничего - в народ ходить в порядке вещей.
    К сожалению, маргиналы есть везде, и иногда это заканчивается вот так вот :( И ничего - всё равно не боятся.
    +0-0
    Cashmare08 Июл 2022 в 09:20
    а я сначала подумал, что чудо-рыбы поел, а тут оказывается благодарность от электората
    +0-0
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    Комментарии
    6

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