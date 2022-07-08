«Остановка сердца и легких». На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено покушение

В японском городе Нара совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политик находится в больнице после выстрелов. Об этом 8 июля сообщают телеканал NHK и газета Asahi.



Экс-премьер выступал с речью, затем раздались выстрелы. В 11:30 (05:30 по мск) Абэ потерял сознание. По данным издания Nikkei, политику выстрелили в спину из дробовика. Задержан 41-летний нападавший — житель города Нара.

Как пишет NHK, у бывшего японского премьера произошла остановка сердца. Его с помощью вертолета доставили в больницу. Сейчас Абэ в тяжелом состоянии.

