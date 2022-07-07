    Пробки

    1/10

    usd63.14eur64.13
    За шенгеном - в обход200 тысяч за липуПрощай, Борис!Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    УАЗ заехал под самосвал на юге петербургской кольцевой. От машины осталась половина

    1322
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Авария с грузовым автомобилем тормозит петербургскую кольцевую автодорогу в Московском районе города вечером 7 июля.

    Судя по снимкам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», под самосвал по руль залетел УАЗ.

    В пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что автомобили не разъехались в 21:15 на 67-м километре внутреннего кольца КАД, две из трёх полос перегорожены.

    Пострадал водитель легковушки, которая столкнулась с грузовиком и ещё одной машиной, стоявшими после аварии.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close