УАЗ заехал под самосвал на юге петербургской кольцевой. От машины осталась половина

Авария с грузовым автомобилем тормозит петербургскую кольцевую автодорогу в Московском районе города вечером 7 июля.



Судя по снимкам, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», под самосвал по руль залетел УАЗ.

В пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что автомобили не разъехались в 21:15 на 67-м километре внутреннего кольца КАД, две из трёх полос перегорожены.

Пострадал водитель легковушки, которая столкнулась с грузовиком и ещё одной машиной, стоявшими после аварии.