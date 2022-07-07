На развязке ЗСД с набережной Екатерингофки три дня будут закрывать съезды

Дорожные работы изменят схему движения на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Петербурга с 8 по 10 июля. На развязке с набережной Екатерингофки будет частично перекрыто движение.
С 23:30 8 июля по 12:00 10 июля на развязке ЗСД с набережной Екатерингофки будет закрыт съезд с магистрали при движении от набережной Макарова, сообщает 7 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы». С 3:00 9 июля по 12:00 10 июля перекроют въезд на ЗСД в сторону набережной Макарова. Там пройдут плановые дорожные работы.
Съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки со стороны южной развязки с КАД и заезд с набережной в сторону этой же развязки будут работать в штатном режиме. Для объезда перекрытий водителям рекомендуют пользоваться соседней развязкой с Благодатной улицей.