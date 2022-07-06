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    Работает Следственный комитет. Демонтаж дома Шагина остановили, не дожидаясь окрика Бастрыкина

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    5 комментариев

    Сотрудники Следственного комитета десантировались у дома Шагина на Фонтанке и рукой закона похлопали по плечу строителей, занятых сносом здания.

    Как стало известно «Фонтанке», вечером 6 июля ведомство поставило на паузу работы по демонтажу дома Шагина на набережной Фонтанки. Без предварительного уведомления, без объяснения причин и на неопределенный срок. Отметим, что резкие движения Следком совершил еще до того, как глава ведомства затребовал доклад по ситуации.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Ранее жители соседних с домом Шагина зданий пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросили проверить законность проводимого демонтажа, через два дня в телеграм-канале ведомства появилось сообщение о том, что будет проведена проверка. Днем 6 июля движение «Живой город» сообщило о появлении в соседних зданиях трещин.

    Дом, являющийся региональным памятником, расположен по адресу: набережная р. Фонтанки, 145б, литера А, и получил название по имени бывшего владельца — купца Алексея Шагина. Здание известно также тем, что в нем размещалась редакций журнала «Русская старина».

    К началу 1990-х дом Шагина расселили, до 2008 года он передавался от ведомства к ведомству, пока не оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». В планах появился проект гостиницы, начался снос, но разрушить успели только дворовые флигели. В 2018 году собственником стал топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании, и процесс перестройки под гостиницу возобновился.

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    Комментарии 5

    Кнехт06 Июл 2022 в 21:31
    Под шумок все сносят ради новых элиток.
    +0-0
    gorizont_sobytiy06 Июл 2022 в 21:04
    Прошу вызвать меня в Следком. У меня есть информация:
    1. О правонарушениях гр. Макарова, КГИОП.
    2. О правонарушениях гр-ки Дзядьско, Дирекция заказчика при КГИОП.
    3. О финансовых махинациях, которые покрывает КГИОП в некоторых районах, например, в Кронштадском.
    +0-0
    gorizont_sobytiy06 Июл 2022 в 20:48
    Модератор! Зачем ты стираешь мое обращение в След ком через вас)? Опасаетесь связей кгиоп? Никогда не бойтесь любителей котиков…
    +0-0
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    Комментарии
    5

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