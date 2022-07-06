Работает Следственный комитет. Демонтаж дома Шагина остановили, не дожидаясь окрика Бастрыкина

Сотрудники Следственного комитета десантировались у дома Шагина на Фонтанке и рукой закона похлопали по плечу строителей, занятых сносом здания.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 6 июля ведомство поставило на паузу работы по демонтажу дома Шагина на набережной Фонтанки. Без предварительного уведомления, без объяснения причин и на неопределенный срок. Отметим, что резкие движения Следком совершил еще до того, как глава ведомства затребовал доклад по ситуации.
Ранее жители соседних с домом Шагина зданий пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросили проверить законность проводимого демонтажа, через два дня в телеграм-канале ведомства появилось сообщение о том, что будет проведена проверка. Днем 6 июля движение «Живой город» сообщило о появлении в соседних зданиях трещин.