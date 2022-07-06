В Египте снова доступны пляжи, закрытые после нападения акулы. Рассказываем, как не стать жертвой хищника

Фото: Андрей Олейников/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербуржец, руководитель дайверского клуба в Египте, рассказал «Фонтанке», почему акулы начали нападать на людей, как пережить встречу с хищником и кто на самом деле виноват в страшной смерти двух туристок в Хургаде.

В Египте обычное купание превратилось в фильм ужасов наяву: первого июля 68-летняя австрийка на глазах у сотни беспомощных очевидцев лишилась руки и ноги. Одни пытались её спасти, другие снимали происходящее на видео. Она умерла от болевого шока и потери крови по пути в больницу. Это была акула.



Через два дня, 3 июля, стало известно о второй жертве. Метрах в трехстах от первого случая на кораллах нашли тело истерзанной румынки. Судя по всему она погибла раньше, просто тело унесло далеко от берега.

О нападениях акул на туристов в Египте не было слышно больше 10 лет. В 2010 году было зафиксировано пять нападений. Погибла гражданка Германии, пострадали три жителя России и один — Украины. Одним из пострадавших тогда оказался житель Петербурга. В районе Шарм-эш-Шейха акула откусила ему руку. Ему заплатили 50 тысяч долларов.



Место, где произошли два последних нападения на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля Tropitel Sahl Hasheesh в Хургаде, выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами. Именно их присутствие, по словам специалистов, и могло спровоцировать хищников.

Местный дайвер Мухаммед Самир, специализирующийся на погружениях с акулами, также добавил, что в июле у тигровых акул завершается сезон и в этот момент они выходят на мелководье. Хищники боятся шума мотора и не рискуют прорываться через лодки в открытое море, а заблокированные в лагуне, они могут проявлять агрессию.



«Нападение на человека совершенно нетипично для поведения акулы. Это случается крайне редко. Если посмотреть статистику, это единичные случаи в год по всему миру. Как правило, это спровоцировано самим человеком. Например, человек, лежащий на доске для сёрфинга, из-под воды выглядят как раненое животное и может привлечь внимание акулы. Некорректная организация туристических экскурсий тоже может спровоцировать инстинкт хищника. Например, сбрасывание в воду мяса и крови», — рассказал «Фонтанке» петербуржец Феликс Кудашев, владелец дайвклуба «Русафага» в Египте.



По словам, Кудашева, дайверы часто едут погружаться в местах обитания акул, чтобы намеренно встретиться с ними под водой, и знают, что поведение акулы очень предсказуемо.

«По её поведению, как правило, легко понять настроение. Акула не воспринимает человека как пищу по умолчанию. Она не нападает сразу, не убедившись, что перед ней еда. Во время погружения с аквалангом случается, что акула, встретившись с дайверами, изучает их. Делает несколько кругов, периодически приближаясь. Резкие движения должны насторожить. Нападает акула, как правило, снизу вверх. Поэтому не следует находиться над акулой в воде. Также известно, что акула не может совершать поворот на 90° или разворот на месте. По этой причине аквариумы для акул делают круглые или овальные. Поэтому акула вряд ли будет нападать на свою жертву у стенки рифа», — добавил петербуржец.



После двух жертв подряд египетские власти всё же приняли решение закрыть некоторые пляжи для купания. Но туристов этим не остановишь — они продолжают лезть в воду. Пресс-служба Tez Tour сообщила, что в гостиницах района Сахл-Хашиш в Хургаде пляжи действительно закрыты. А в районах Макади-Бэй, Сома-Бэй и Сафаге в большинстве отелей, кроме Heights Makadi и Sunrise Tucana Resort, отдых на побережье продолжается. При этом оградительных сеток, как в Бахрейне или ОАЭ, которые защищают и от акул, и от других морских обитателей, на пляжах вокруг Хургады мало.



Как не стать закуской хищника — люди дают друг другу советы. По их словам, акулы чаще нападают на рассвете и на закате, а действуют по одному тому же сценарию: сначала нападают на жертву, отплывают в сторону, нанеся ей какие-то повреждения, чтобы она ослабла. В борьбу при этом они предпочитают не вступать.



Так что, если дать отпор акуле — руками или маской, это резко увеличивает шансы выйти из этой борьбы без очень серьёзных происшествий. Наиболее уязвимые у акулы места — это голова, рострум (клюв) или кончик носа, вокруг глаз, жабры. Удары по этим местам уменьшат её пыл.

Илья Казаков, «Фонтанка»

