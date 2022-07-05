Водитель минивэна «самостоятельно взлетел и приземлился на крышу» на дороге в Каменку

Авария с перевертышем произошла днем 5 июля на севере Петербурга. Как водитель умудрился проделать это на прямой и сухой дороге — загадка.
Около двух часов дня на дороге в Каменку, неподалеку от пересечения с Михайловской дорогой, водитель минивэна Hyundai «умудрился самостоятельно взлететь и приземлиться на крышу», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим. У машины сильно повреждена передняя часть в районе правого колеса.
«На месте была скорая — кого-то увезла», — добавляет очевидец. Информация о происшествии уточняется.