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    Из-за обстрелов прервано электроснабжение двух сёл Курской области

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    В результате утренних обстрелов в Курской области 5 июля, по предварительным данным, никто не пострадал. Подробности рассказывает губернатор региона Роман Старовойт.

    «В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стёкла, пострадали фасады. В Тёткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы. Однако угроза обстрела ещё не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе», — пишет губернатор в своём телеграм-канале.

    В своём предыдущем сообщении он показал фотографии разрушений.

    Курскую область обстреливают регулярно, в частности, Тёткино — 6 июня, 1 июля, 3 июля, тогда обошлось без пострадавших, а в мае там погиб человек, несколько были ранены. 3 июля, по данным Минобороны, на подлёте к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника, никто не пострадал.

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