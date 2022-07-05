Из-за обстрелов прервано электроснабжение двух сёл Курской области

В результате утренних обстрелов в Курской области 5 июля, по предварительным данным, никто не пострадал. Подробности рассказывает губернатор региона Роман Старовойт.
«В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стёкла, пострадали фасады. В Тёткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы. Однако угроза обстрела ещё не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе», — пишет губернатор в своём телеграм-канале.
В своём предыдущем сообщении он показал фотографии разрушений.
Курскую область обстреливают регулярно, в частности, Тёткино — 6 июня, 1 июля, 3 июля, тогда обошлось без пострадавших, а в мае там погиб человек, несколько были ранены. 3 июля, по данным Минобороны, на подлёте к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника, никто не пострадал.