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    В Курской области снова обстрелы. Губернатор показывает разрушения, задело церковь

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    Приграничные населённые пункты Курской области попали под обстрел утром 5 июля. Среди них — Тёткино, которое обстреливали 1 и 3 июля.

    «Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

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    Судя по его фотографиям, разбиты окна не только в домах, но и в здании церкви.

    Курскую область обстреливают регулярно, в частности Теткино — 6 июня, 1 июля, 3 июля, тогда обошлось без пострадавших. А вот во время майской атаки в данном населенном пункте погиб один человек, ещё несколько были ранены. 3 июля, по данным Минобороны, на подлёте к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника, никто не пострадал.

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