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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Старовойт заявил об упавших снарядах в курском поселке Тёткино

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    Роман Старовойт / Telegram

    Несколько домов в приграничном поселке Теткино пострадали в результате обстрела. Об этом 1 июля заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    «В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет. Выясняем окончательную степень ущерба в посёлке, обязательно поможем всем!» — написал глава региона в своем телеграм-канале.

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    Утром в пятницу власти Курской области сообщили, что рядом с поселком Теткино военные «выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции». Там отметили, что огонь ведется по «заранее выявленным целям» и попросили жителей не волноваться.

    Поселок Теткино уже обстреливали в начале июня, тогда обошлось без пострадавших. А вот во время майской атаки в данном населенном пункте погиб один человек, ещё несколько были ранены.

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