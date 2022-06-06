Губернатор Курской области показывает дымящиеся руины после обстрела посёлка

В результате обстрела поселка Тёткино в Курской области 6 июня люди не пострадали. Об этом сообщил областной губернатор Роман Старовойт.

По его словам, обстрел был минометным. Повреждён мост — по нему наносился основной удар. Есть и другие серьёзные разрушения.



«Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — пишет Старовойт.

