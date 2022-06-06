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    Губернатор Курской области показывает дымящиеся руины после обстрела посёлка

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    7 комментариев

    В результате обстрела поселка Тёткино в Курской области 6 июня люди не пострадали. Об этом сообщил областной губернатор Роман Старовойт.

    Фото: губернатор Курской области Роман Старовойт
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    По его словам, обстрел был минометным. Повреждён мост — по нему наносился основной удар. Есть и другие серьёзные разрушения.

    «Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода», — пишет Старовойт.

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    19 мая в результате обстрела того же посёлка Тёткино погиб один человек, ещё несколько были ранены. 24 мая в регионе продлили «желтый» уровень террористической опасности.

    Фото: губернатор Курской области Роман Старовойт



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    Комментарии (7)

    Slava_Rossii
    Почему российская армия не может защитить своих граждан от чужой военной агрессии?
    Akabos
    Напоминает:
    - Затем на развалинах часовни…
    - Простите, часовню тоже я… развалил?
    - Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке. Затем на развалинах часовни…(с)

    Может так и было?! Бывает посмотришь фото глубинки и там даже хуже...
    alexpv
    Очень странно, оказывается, если на кого то лезешь подраться,то может и обратно прилететь. А я думал, что можно мочить всех подряд и ничего не будет. Удивительные вещи происходят!
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