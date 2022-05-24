В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом 24 мая сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — сказал он.
В Курской области «желтый» уровень ввели 11 апреля, в регионе установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов. Затем режим был продлен до 25 мая.
Напомним, что село Алексеевка Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины уже четыре раза, а обстрел 19 мая поселка Тёткино в Глушковском районе стал причиной трагедии: погиб один человек, пострадали еще несколько.
Также в ходе утреннего обстрела были повреждены несколько домов. Пожарным пришлось тушить возникшие возгорания. Власти обещали оказать пострадавшим всю возможную помощь.