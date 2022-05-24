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    В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

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    Власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом 24 мая сообщил глава региона Роман Старовойт.

    «Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян», — сказал он.

    В Курской области «желтый» уровень ввели 11 апреля, в регионе установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией и усилили патрулирование населенных пунктов. Затем режим был продлен до 25 мая.

    Напомним, что село Алексеевка Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины уже четыре раза, а обстрел 19 мая поселка Тёткино в Глушковском районе стал причиной трагедии: погиб один человек, пострадали еще несколько.

    Также в ходе утреннего обстрела были повреждены несколько домов. Пожарным пришлось тушить возникшие возгорания. Власти обещали оказать пострадавшим всю возможную помощь.

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