Губернатор Курской области сообщил об обстреле посёлка и пожарах. Есть раненые, убит водитель фуры

Посёлок городского типа Тёткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел дважды за последние часы: вечером и утром. Есть погибший и раненые, сообщает губернатор области Роман Старовойт.

«Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод. Противник нанёс несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — написал Старовойт 19 мая в своём телеграм-канале.



По его словам, повреждены несколько домов, начались пожары — их ликвидируют. Также поступили сообщения о неразорвавшихся снарядах. Власти обещают оказать пострадавшим семьям «всю необходимую помощь».

Вечером Старовойт рассказывал об обстреле Тёткино и Алексеевки — она попала под огонь уже в третий раз.

«Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать», — писал тогда губернатор.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. На российской территории обстрелам регулярно подвергаются приграничные области, есть раненые и погибшие.

