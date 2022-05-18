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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Старовойт: Курское село Алексеевка опять обстреляли, целились по сотовой вышке

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    Приграничное село Алексеевка в Курской области подверглось минометному обстрелу. Об этом 18 мая сообщил губернатор Роман Старовойт.

    «Сегодня в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района. Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал. Ущерба и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

    Алексеевка оказалась под огнем второй раз за два дня. Накануне утром ее обстреляли «из крупнокалиберного оружия». В результате оказались повреждены три частных дома, припаркованный автомобиль и школа. Пострадавших не было. Населенный пункт находится в нескольких километрах от границы с Сумской областью Украины.

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