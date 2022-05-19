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    Российский Google — всё, шестой пакет санкций ЕС не приняли. Главное о спецоперации на Украине за 18 мая

    Основные события последних суток в одной подборке

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    Сотрудники IT-компании вывезены из России в Дубай
    Сотрудники IT-компании вывезены из России в ДубайФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

    Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 18 мая.

    Google покидает Россию

    На этот раз уходит IT-гигант Google, он объявил о намерении инициировать банкротство своей российской «дочки». При этом сервисы для пользователей продолжат работать.

    — Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России, — говорится в сообщении компании. — Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

    Доступными, как заверили в Google, останутся бесплатные сервисы, то есть поиск, видеохостинг YouTube, почта Gmail, карты, операционная система Android и магазин приложений Play.

    Большинство сотрудников российского офиса Google покинули Россию, выехав в Дубай, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с работой компании. Издание уточняет, что другая часть сотрудников решила уволиться из Google и остаться в России.

    Шестой пакет санкций Евросоюза не принят

    Шестой пакет санкций ЕС в отношении России заблокирован, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

    — Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса, — заявил Джентилони каналу Rai News 24.

    Проект шестого пакета санкций ЕС включает эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT еще трех российских банков, запрет на консалтинговые и PR-услуги для российских компаний. Против эмбарго на российскую нефть выступила Венгрия.

    Ограничение полетов на юг продлено

    Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 25 мая. Решение касается южных и центральных аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

    Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

    Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы стран передали генсеку Североатлантического альянса формальные письма, в которых их страны выражают заинтересованность во вступлении.

    Дипломатические страсти вокруг этого события не утихают
    Дипломатические страсти вокруг этого события не утихаютФото: Редакция (Пивоваров) / T.me
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    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила в интервью «Известиям», что военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной видам вооружений, которые разместят в этих странах.

    Однако, по сообщению издания Financial Times, Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. По данным источников, послы стран НАТО встретились, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, однако Анкара не позволила начаться переговорам. Теперь этот этап рассмотрения заявок займет дольше одной-двух недель, на которые рассчитывали в НАТО.

    Эвакуация с «Азовстали» продолжается

    Минобороны России заявило, что за сутки сдались в плен еще 694 заблокированных на «Азовстали» украинских боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая на «Азовстали» сдались в плен в общей сложности 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из них 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу Новоазовска.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что судьбу украинских военных, взятых в плен на мариупольском заводе «Азовсталь», решит суд. Он добавил, что завод «Азовсталь» решено снести.

    Сотрудники IT-компании вывезены из России в Дубай
    Сотрудники IT-компании вывезены из России в ДубайФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    Дипломатические страсти вокруг этого события не утихают
    Дипломатические страсти вокруг этого события не утихаютФото: Редакция (Пивоваров) / T.me

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