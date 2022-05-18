«Снова неспокойно». Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел

Два села были обстреляны в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт вечером 18 мая в своем телеграм-канале.



«На границе в Глушковском районе снова неспокойно», – заявил он. И добавил, что речь идет об обстреле сел Теткино и Алексеевка.

Обошлось без пострадавших.