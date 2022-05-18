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    «Снова неспокойно». Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел

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    Два села были обстреляны в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт вечером 18 мая в своем телеграм-канале.

    «На границе в Глушковском районе снова неспокойно», – заявил он. И добавил, что речь идет об обстреле сел Теткино и Алексеевка.

    Обошлось без пострадавших.

    Алексеевка оказалась под огнем третий раз за два дня. Накануне утром ее обстреляли «из крупнокалиберного оружия». В результате оказались повреждены три частных дома, припаркованный автомобиль и школа. Пострадавших не было. Населенный пункт находится в нескольких километрах от границы с Сумской областью Украины.

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