    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    762мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.97eur65.92
    Главное об УкраинеПобег из РоссииРазвод по-японскиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Три страны закрыли небо для самолета Лаврова, и другие события вокруг спецоперации на Украине 5 июня

    Основные события последних суток — в одной подборке

    3874
    9 комментариев
    Сербия последовательно отказывается вводить санкции против России
    Сербия последовательно отказывается вводить санкции против РоссииФото: Алексей Китаев / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 5 июня.

    Поставки вооружений

    Владимир Путин поговорил с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин». Особое внимание президент уделил поставкам оружия Украине. По мнению Путина:

    • поставка американских РСЗО Украине ничего не меняет: на вооружении ВСУ и так есть аналогичные системы российского и советского производства, такие как «Град», «Смерч» и «Ураган»;
    • сами дополнительные поставки нужны только для того, чтобы «затянуть как можно дальше вооруженный конфликт»;
    • если Украине поставят ракеты большей дальности, то Россия сделает «соответствующие выводы» и начнет наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает.

    О намерении поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки Leopard и зенитные ракеты, сообщило правительство Испании. Об этом написала газета El Pais.

    Тем временем скорость поставок оружия от Германии украинский посол назвал «позором». Он считает, что они слишком медленные, а тот факт, что Берлин до сих пор не отправил Киеву танки, по его мнению, и вовсе «войдет в историю».

    Внешняя политика

    Ряд заявлений по поводу Украины сделал турецкий президент Эрдоган. Он уверен, что:

    • созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается;
    • страны Запада начали соглашаться с идеей Турции о необходимости реформировать Совет безопасности ООН.

    — В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода, — сказал Эрдоган.

    Проблемы возникли у Сергея Лаврова и запланированного ранее визита в Сербию. Он оказался под угрозой, так как Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для российского министра. Об этом пишет сербская газета «Вечерне новости».

    Не всё спокойно и в мире спорта. Российский футбольный союз направил в ФИФА протест: поводом для него стало изображение Крыма на форме украинской сборной.

    Сербия последовательно отказывается вводить санкции против России
    Сербия последовательно отказывается вводить санкции против РоссииФото: Алексей Китаев / 74.RU

    По теме

    Владимир ПутинСергей ЛавровУкраинавооружениеполитикаспецоперацияРеджеп ЭрдоганПутин

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    274652196
    А по интернету никак не пообщаться?
    TheBest
    Боятся, что сопровождать будут отряды сушек и тушек, которые случайно перекроют воздушное пространство этих малообеспеченных стран)
    Соловей-Помётчик
    Можно у Рогозина масковский батут одолжить
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close