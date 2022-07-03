В Курской области обстреляли посёлок с сахарным заводом. Губернатор показывает обломки ракеты

В Курской области под минометный обстрел 3 июля попал приграничный посёлок Теткино. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

«Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет», — пишет Старовойт в своём телеграм-канале.



По его словам, ночью на подлёте к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж», никто не пострадал. Минобороны сообщало о том же.

