В Курской области обстреляли посёлок с сахарным заводом. Губернатор показывает обломки ракеты

В Курской области под минометный обстрел 3 июля попал приграничный посёлок Теткино. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
«Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет», — пишет Старовойт в своём телеграм-канале.
По его словам, ночью на подлёте к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж», никто не пострадал. Минобороны сообщало о том же.
«Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс», — говорится в сообщении министерства.
В Белгороде, по данным Минобороны, упали обломки сбитой украинской ракеты. Есть погибшие и раненые.
Теткино уже обстреливали в начале июня и 1 июля, тогда обошлось без пострадавших. А вот во время майской атаки в данном населенном пункте погиб один человек, ещё несколько были ранены.